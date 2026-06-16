Boğaz'da Yıldızlar Geçidi! Sıla Türkoğlu, Derya Pınar Ak ve İpek Filiz Yazıcı Aynı Davette Buluştu

Moda ve magazin dünyası Boğaz manzarasının büyüleyici atmosferinde gerçekleşen çok özel bir lansmanda bir araya geldi. Ünlü bir markanın merakla beklenen yeni yaz koleksiyonunu tanıttığı davete ekranların en popüler oyuncuları, başarılı müzisyenler ve spor dünyasının tanınan isimleri akın etti. Şıklık yarışının yaşandığı davette konuklar gece boyunca hem yeni koleksiyonu inceledi hem de keyifli anlar yaşadı.



Şıklık Yarışı Yaşandı: Ünlüler Akın Etti

Koleksiyon tasarımları kadar davete katılan ünlü güzellerin ve yakışıklı oyuncuların tarzları da göz kamaştırdı. Gece boyunca şıklıklarıyla kameralara poz veren ünlü isimler sosyal medyanın da en çok konuşulanları arasına girdi.

Davete; Sıla Türkoğlu, Hazal Subaşı, Derya Pınar Ak, Beril Pozam, Saadet Işıl Aksoy, İpek Filiz Yazıcı, Ersin Arıcı, Buçe Buse Kahraman ve Yağmur Yüksel'in yanı sıra müzisyen Tuana Yılmaz ile açık deniz yüzücüsü Aysu Türkoğlu katıldı.

Su Sonia Performansıyla Geceye Renk Kökü

Sadece moda tutkunlarının değil dijital dünyanın popüler yüzlerinin de yoğun ilgi gösterdiği bu özel gecede eğlence dolu anlar yaşandı. Modaseverlerin ve influencerların da ilgi gösterdiği etkinlikte Su Sonia sahne performansıyla yer aldı.