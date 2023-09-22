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Boğaz'da Merve Özbey geccesi

 Kuruçeşme Açıkhava Konserleri’nde sahne, geçtiğimiz akşam Türk Pop Müziği’nin güçlü sesi Merve Özbey’indi. Boğaz, bu sezon Kuruçeşme’de sevenleriyle ilk kez buluşan Özbey’in enerjisiyle renklendi.

Boğaz'da Merve Özbey geccesi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-09-2023 16:34

Kuruçeşme sahnesi öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Merve Özbey, heyecanını, “Dinleyicilerimizi çok güzel bir sahne bekliyor. Uzun süre sonra verdiğimiz büyük konserlerden birisi ve çok özenle hazırlandık. Bugün soğuk havayı ısıtmaya geldik.” sözleriyle dile getirdi. Yeni çalışmalarının sinyalini de veren ünlü sanatçı, “Çok güzel şarkılar gelecek ve hepsi sırada…Klipler çekilmeye başlanacak yani dinleyiciyi çok bekletmeyeceğiz.“ dedi.

KURUÇEŞME'NİN YILDIZI!

Kuruçeşme Açıkhava’nın büyülü atmosferi, Merve Özbey hayranlarının yoğun ilgisiyle doldu taştı. Dillerden düşmeyen “Duman” şarkısıyla sahneye adım atan Özbey, kendisini yalnız bırakmayan hayranlarına “Sizlerle burada sohbet ediyor olabilmek benim için çok önemli… Bu gece Kuruçeşme’de istediğiniz şarkıları bana iletebilirsiniz. Müslüm Gürses’ten Ferdi Tayfur’a, Yıldız Tilbe’den Sertab Erener’e kadar her tarzda söyleyeceğim.” sözleriyle selamladı. Sesiyle kulaklara hitap ettiği kadar şıklığıyla da gözlere hitap eden Özbey, Amor Garibovic imzalı iki farklı kostümüyle Kuruçeşme’de yıldız gibi parladı. Merve Özbey, rocktan arabeske, türkülerden pop şarkılara uzanan zengin repertuvarıyla izleyenlere muhteşem bir gece yaşattı.

 

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