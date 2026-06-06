Bodrum'da Yaz Sezonu Açıldı! Ünlü İsimler Yalıkavak Plajlarına Akın Etti!

Yaz sezonunun açılmasıyla birlikte ünlü isimler soluğu yine Türkiye'nin gözde tatil cenneti Bodrum'da aldı. Magazin dünyasının popüler simleri Yalıkavak'ta lüks bir otelin ev sahipliği yaptığı özel bir davette bir araya gelerek sezonun yorgunluğunu attı. Bodrum Yalıkavak'ta bir otelin düzenlediği etkinliğe katılan ünlü isimler plajda objektiflere yansıdı. Gün boyunca deniz ve güneşin tadını çıkaran ünlüler renkli görüntüler oluşturdu.

Burak Sevinç ve Sena Çakır'ın Romantik Dakikaları

Etkinliğin en çok dikkat çeken çiftlerinden biri oyuncu Burak Sevinç ve sevgilisi Sena Çakır oldu. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikili plajda romantik ve huzurlu anlar yaşadı. Oyuncu Burak Sevinç sevgilisi Sena Çakır'la birlikte güneşlenip muhabbet ederek vakit geçirdi. Çiftin uyumlu ve neşeli halleri çevredeki meraklı bakışların odak noktası oldu.

Hande Subaşı Fit Görüntüsüyle Büyüledi

Güzelliği ve formda görüntüsüyle her zaman adından söz ettiren eski Türkiye güzeli ve oyuncu Hande Subaşı plajın en enerjik isimleri arasındaydı. Bodrum'un serin sularının tadını doyasıya çıkaran Hande Subaşı sık sık denize girerken fit görünümüyle dikkat çekti. Yıllara meydan okuyan fiziğiyle Subaşı plaj modasını da şıklığıyla tamamladı.

Nilsu Berfin Aktaş İskelede İdari Sohbetlerde

Genç kuşağın başarılı ve popüler oyuncularından Nilsu Berfin Aktaş da davetin tadını dostlarıyla çıkaranlar arasındaydı. Deniz kenarında sakin bir günü tercih eden güzel oyuncu Nilsu Berfin Aktaş arkadaşlarıyla iskelede uzun süre konuştu. Aktaş'ın neşeli kahkahaları ve keyifli halleri objektiflere yansıdı.

Gülcan Aslan'dan Kovboy Şapkalı Plaj Tarzı

Tarzıyla her zaman fark yaratan oyuncu Gülcan Aslan plaj stilinde de ezber bozdu. Güneşten korunmak için sıra dışı bir aksesuar seçen Gülcan Aslan kovboy şapkasıyla denize girerek serinledi. Deniz keyfinin ardından şezlonguna geçen Aslan daha sonra oyuncu arkadaşı Birand Tunca ile şezlongda sohbet etti. İki yakın arkadaşın samimi plaj muhabbeti gözlerden kaçmadı.

Gökçe Eyüboğlu ve Bilge Öztürk'ün Deniz Keyfi

Ekranların başarılı yüzlerinden 42 yaşındaki oyuncu Gökçe Eyüboğlu gün boyunca denizin keyfini çıkardı. Yoğun geçen set sezonunun ardından Bodrum sularında enerji depolayan usta oyuncuya plajın diğer ucunda sörf dünyasının tanınan ismi eşlik etti. Sörfçü Bilge Öztürk ise beyaz gözlükleriyle güneşlenmeyi ve dostlarıyla vakit geçirmeyi tercih etti. Öztürk tarz gözlükleri ve bronz teniyle plajın en cool isimlerinden biri oldu.