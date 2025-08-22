Bodrum’da Ünlü Buluşması! Neşeli Anlar Objektiflere Yansıdı

Ezgi Eyüboğlu, Burak Berkay Akgül ve Serkan Altunorak, Bodrum Yalıkavak’ta arkadaş grubuyla birlikte tatil yaparken objektiflere yansıdı. Ünlü isimler, gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkararak eğlenceli anlar yaşadı.

Yalıkavak’ta Tatil Molası

Yaz sezonunun en çok tercih edilen bölgelerinden Bodrum, bu kez üç ünlü oyuncuyu ağırladı. Ezgi Eyüboğlu, Burak Berkay Akgül ve Serkan Altunorak, arkadaş grubuyla birlikte denize girip uzun süre sohbet etti. Enerjik halleriyle dikkat çeken oyuncular, tatillerini dolu dolu geçirdi.

Ezgi Eyüboğlu’nun Şık Tarzı

Günün büyük bölümünde kafasından çıkarmadığı kırmızı şapkasıyla dikkat çeken Ezgi Eyüboğlu, şıklığıyla öne çıktı. Samimi tavırlarıyla çevresindekilerle keyifli anlar yaşayan Eyüboğlu, sosyal medyada da tarzıyla sık sık gündem oluyor.

Neşeli Anlar Objektiflere Yansıdı

Burak Berkay Akgül ve Serkan Altunorak ise dostlarıyla birlikte vakit geçirerek tatilin tadını doyasıya çıkardı. Denize giren, güneşlenen ve bol bol sohbet eden oyuncuların keyifli halleri objektiflere yansıdı. Tatil boyunca enerjilerini yüksek tutan isimler, hayranlarından da yoğun ilgi gördü.