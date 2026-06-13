Bodrum'da Ayça Varlıer Fırtınası! Kitesurf Performansıyla Ezber Bozdu!

Ekranların ve tiyatro sahnelerinin başarılı ismi Ayça Varlıer yeni sezon projeleri öncesinde Bodrum'da enerji depoluyor. Fit görünümü ve sporcu kimliğiyle tanınan ünlü oyuncu denizde adeta fırtına estirirken magazin gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Muğla Bodrum'da tatil yapan Ayça Varlıer kitesurf performansıyla denizde şov yaptı. Yeni sezon öncesi moral depolayan oyuncu Haluk Bilginer'in "Rolün etkisinden çıkamıyorum geyiklerine inanmayın" açıklaması hakkında "Doğru söylemiş. Rolden çıkamayanın psikolojik sorunları vardır. Benim aynı dönem birkaç işte oynadığım oldu" ifadelerini kullandı.

Bodrum Dalgalarında Adrenalin Dolu Anlar

Yaz tatilini Muğla'nın gözde tatil cenneti Bodrum'da geçiren Ayça Varlıer sadece güneşlenmekle yetinmedi. Adrenalin sporlarına olan tutkusuyla bilinen güzel oyuncu kitesurf (uçurtma sörfü) yaparken objektiflere takıldı. Deniz üzerinde ustaca manevralar yapan ve dengesiyle büyüleyen Varlıer, profesyonellere taş çıkaran performansıyla izleyenlerden tam not aldı. Tatilde hem form tutan hem de yeni sezon öncesi moral depolayan oyuncu, enerjisiyle göz doldurdu.

Rolden Çıkamayanın Psikolojik Sorunları Vardır

Kitesurf şovunun ardından muhabirlerin sorularını yanıtlayan Varlıer usta aktör Haluk Bilginer'in çok konuşulan "Rolün etkisinden çıkamıyorum geyiklerine inanmayın" çıkışına değindi. Bilginer'in bu dobralığına tam destek veren ünlü oyuncu sektördeki bazı meslektaşlarını hedef alarak ezber bozan şu ifadeleri kullandı:

"Doğru söylemiş. Rolden çıkamayanın psikolojik sorunları vardır. Benim aynı dönem birkaç işte oynadığım oldu."

Varlıer'in bu net ve samimi açıklaması oyunculuk metotları ve set arkası psikolojisi üzerine magazin ve sanat dünyasında yeni bir tartışmanın fitilini ateşleyecek gibi görünüyor.