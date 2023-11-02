Bitcoin'de Fed Etkisi: 35 Bin Dolar Sınırını Aştı

Federal Rezerv'in (Fed) faiz kararının ardından gerçekleşen Başkan Jerome Powell'ın konuşması, kripto para piyasasının öncü birimi Bitcoin için yükseliş sinyali oldu. Global ekonomide etkin bir gösterge olarak kabul edilen Bitcoin, Fed'in faiz politikalarının fiyatlamasını yansıtarak önemli bir artış kaydetti.

Bitcoin'in Ani Yükselişi ve Güncel Durumu

Uzun zamandır durağan bir seyir izleyen Bitcoin, Fed'in faiz kararını takiben hızlı bir yükselişe geçerek 35 bin 700 dolarlık değere ulaştı. Sabah erken saatlerde 35 bin 250 dolar civarında işlem gören Bitcoin, piyasalarda hareketliliğin de habercisi oldu.

Ekim Ayının Düşük Seviyesinden Kasım'a Bakış

Ekim ayına 28 bin doların altında bir değerle başlayan Bitcoin, ay sonunu 34 bin 500 dolar seviyesinde kapattı. Kasım ayının ilk günlerinde benzer bir seviyede işlem gören Bitcoin, Fed'in faiz kararının etkisiyle değer kazandı.

Bitcoin'in Tarihi Seyri

Geçmişe bakıldığında, Bitcoin 12 Kasım 2021'de 64 bin 400 dolarlık rekor bir değere ulaştı. Bu zirveden sonra bir düşüş yaşayan Bitcoin, Kasım 2022'de 16 bin doların altına düşerek yatırımcılarını üzmüştü. 2023 yılı itibarıyla iniş çıkışlar yaşasa da 20 bin dolar bandının üzerinde seyrettiği görüldü.

Nisan 2023'te kısa bir süre için 30 bin doları aşan Bitcoin, Temmuz ayında genellikle 30 bin doların üzerinde bir değerle işlem gördü. Ancak Ağustos ortasından itibaren düşüşe geçen Bitcoin, 11 Eylül'de 25 bin doların altına düşerek yeni bir dalgalanma dönemine işaret etti.