Bitcoin'de ETF Rüzgarı ve Yaşanan Hızlı Değişim

Dünyanın en popüler kripto parası olan Bitcoin, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından bir Bitcoin ETF'nin onaylandığına dair haberlerle sert bir hareketlilik yaşadı. Kısa süre içerisinde büyük bir değer kazanan Bitcoin, haberlerin doğrulanamaması üzerine hızla değer kaybetti.

Bitcoin'de Hızlı Yükseliş ve Düşüş

Haftanın başlangıcında 27.000 dolar seviyelerinden işlem gören Bitcoin, TSİ 16.25'te Bitcoin ETF başvurusunun kabul edildiğine dair haberlerle 27.920 dolardan 29.400 dolara fırladı. Bu yüzde 5.3'lük bir artışa denk geliyor. Ancak haberin doğruluğunun teyit edilememesiyle birlikte Bitcoin değerinde hızla düşüş yaşanarak 27.885 dolara kadar geriledi. Gün sonunda ise Bitcoin 28.300 dolar seviyesine oturdu.

ETF Başvurularının Önemi

Bitcoin ETF başvuruları, kripto paraların global çapta kabul görmesi ve daha geniş bir yatırım kitlesine ulaşması adına büyük bir önem taşıyor. Bu yüzden SEC tarafından yapılan değerlendirmeler, kripto yatırımcıları tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. Ancak son yaşananlar, bu tür haberlerin nasıl spekülatif hareketlere yol açabileceğini gözler önüne serdi.

Kripto Piyasasında 76 Milyar Dolarlık Dalgalanma

Bu haberlerin etkisiyle kripto paraların toplam piyasa değeri kısa bir süre içinde 1 trilyon 82 milyar dolardan 1 trilyon 119 milyar dolara sıçradı. Ancak geri çekilmeyle birlikte değer 1 trilyon 80 milyar dolara geriledi. Bu durum, kripto piyasasında sadece 25 dakika içerisinde 76 milyar dolarlık bir değişimin yaşandığını gösteriyor.