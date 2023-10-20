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Bitcoin EFT onayı gelirse BTC 100 Bin dolar olur mu?

Kripto para piyasasında Bitcoin ETF onayı büyük bir beklenti oluşturuyor. Bazı analistler bu onayın Bitcoin'in değerini 100 bin dolara çıkarabileceğini savunurken, bazıları ise bu durumun zaten fiyatlandığını ifade ediyor. Peki Bitcoin EFT onayı gelirse BTC 100 Bin dolar olur mu?

Bitcoin EFT onayı gelirse BTC 100 Bin dolar olur mu?
YAŞAM
Yayın Tarihi : 20-10-2023 22:40

Bitcoin EFT onayı gelirse BTC 100 Bin dolar olur mu? Son dönemlerde kripto para piyasasındaki en büyük beklentilerden biri olan spot Bitcoin ETF onayı konusunda analistler ikiye bölündü. Bir kısım, bu onayın Bitcoin'in değerini 100 bin dolara kadar yükseltebileceğini öne sürerken, diğer bir kısım ise bu beklentinin zaten fiyatlandığını belirtiyor.

Ünlü İsimlerden ETF Değerlendirmesi

Eylül ayının ilk günlerinde tanınmış kripto para uzmanı Lark Davis, spot Bitcoin ETF'nin onaylanmasının fiyatı %350 artırabileceği yorumunu yaptı. Çinli milyarder Jihan Wu'nun kripto para platformu Matrixport ise Bitcoin'le altını karşılaştırarak, ETF onayının ciddi bir değer artışını tetikleyeceği tahmininde bulundu.

ETF Onayı Zaten Fiyatlandı mı?

Enigma Securities'ten analist Joe Edwards, eğer ETF onayı gelirse, bu durumun sadece kısa süreli bir değer artışı getireceğini ve ardından Bitcoin fiyatının düşeceğini ifade etti. Edwards, yakın zamanda yaşanan sahte spot Bitcoin ETF onay haberinin, gerçek bir onay durumunda piyasanın nasıl bir tepki göstereceğine dair önemli ipuçları verdiğini belirtti.

K33 Research şirketinin analistleri, gerçek bir onay durumunda, sahte haber sonrası görülen tepkinin çok daha üstünde bir artışın yaşanabileceği görüşünde. Ancak spot Bitcoin ETF başvurularının reddedilmesi halinde ciddi bir düşüş beklentisi içinde olduklarını da eklediler.

Asgard Markets'in kurucusu Alex Krüger, ETF onayının piyasayı temelde değiştirmeyeceğini, ancak %20'lik bir artışın mümkün olduğunu söyledi.

Bitcoin Layer'dan Değerlendirme

The Bitcoin Layer haber bülteni yazarları Joe Consorti ve Nik Bhatia, spot Bitcoin ETF onayının sadece "cimri" bir artış getireceğini belirtti. Bitcoin'in gün içinde gösterdiği öngörülebilir bir değer artışının, spot ETF onayının zaten fiyatlandığını gösterdiğini vurgulayan ikili, piyasanın bu onaya alışık olduğunu belirtti.

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