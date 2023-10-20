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Bitcoin 30 Bin Dolara Yeniden Yaklaştı! Bitcoin neden yükseliyor?

Bitcoin, bu hafta 30 bin dolar sınırını ikinci kez aşarken, Ethereum da değer kazanmaya devam ediyor. Kripto para piyasasının genel değeri son 24 saatte artış gösterdi

Bitcoin 30 Bin Dolara Yeniden Yaklaştı! Bitcoin neden yükseliyor?
YAŞAM
Yayın Tarihi : 20-10-2023 22:11

Kripto para devi Bitcoin, bu hafta içerisinde 30 bin dolarlık sınırı ikinci kez aşmayı başardı. Coinmarketcap'in son verilerine göre, Bitcoin başta olmak üzere kripto para piyasasının genel değeri son 24 saatte %3,1 oranında artış gösterdi ve 1,12 trilyon dolar seviyesini geçti.

Bitcoin'in değeri, bazı analistlerin Amerika Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarında olası bir artışa karşı temkinli bir yaklaşım sergileyeceğini belirtmesiyle, yatırımcıların kriptoya olan güveni arttı ve fiyatında %3,5'luk bir yükselme kaydetti.

Bitcoin son olarak 30 bin doların üzerini zorlarken, Türkiye saatiyle 17.20'de 29 bin 588 dolar seviyesindeydi. Ağustos ayından bu yana bu rakamın altında seyrediyordu.

Piyasa Değerindeki Artış

Son bir hafta içinde, Bitcoin'in değeri yaklaşık %11 artış gösterdi ve piyasa değeri 579 milyar dolara ulaştı. Ancak, 2021 Kasım ayında 68.990 dolarla zirve yapmış olan Bitcoin, bu tarihten itibaren yaklaşık %56 değer kaybına uğramıştı.

ABD'de, Bitcoin bazlı ilk spot ETF'nin piyasaya sürülmesi hakkındaki söylentiler hala devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde, dünya genelinde önde gelen varlık yönetim firmalarından biri olan Blackrock'un bu tür bir fon için onay aldığına dair haberler piyasada dolaşmış, Bitcoin'in kısa süreli bir değerlenmesine neden olmuştu. Ancak, bu haberlerin gerçek olmadığı daha sonrasında anlaşıldı.

Analistler, Bitcoin tabanlı bir spot ETF'nin piyasaya sürülmesini, kripto paranın daha geniş bir dağıtım ve kabul görmesi adına büyük bir adım olarak değerlendiriyor.

Ethereum'un Son Durumu

Kripto para piyasasında Bitcoin'den sonraki en büyük oyuncu olan Ethereum da son 24 saat içerisinde %3,50'den fazla değer kazandı ve 1.610 dolar seviyesine ulaştı.

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