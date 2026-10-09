Birkan Sokullu'nun Yıllar Önce Tuğba Ekinci'nin Klibinde Oynadığını Biliyor muydunuz?

Birkan Sokullu'yu Hayat Şarkısı, Masumlar Apartmanı ve Yüz Yıllık Mucize gibi dizilerden tanıyoruz. Ancak başarılı oyuncunun kariyerinin ilk dönemlerinden kalan bir klip, aradan geçen yıllara rağmen magazin gündemindeki yerini koruyor. Sokullu, 2005 yılında Tuğba Ekinci'nin "Kutu Kutu" şarkısının klibinde kamera karşısına geçmişti. Klipteki samimi sahneler, yıllar sonra sosyal medyada yeniden paylaşılınca oyuncunun geçmişteki görüntüleri bir kez daha konuşuldu. Üstelik Sokullu, yakın zamanda konuyla ilgili yaptığı açıklamayla bu eski anıya dair merak edilenlere yanıt verdi.

Birkan Sokullu'nun Tuğba Ekinci'nin Klibindeki Görüntüleri Yeniden Gündemde

Birkan Sokullu'nun ekran yolculuğundan önceki yıllarına uzanan bu hikâyenin merkezinde Tuğba Ekinci'nin "O Şimdi Asker" albümünde yer alan "Kutu Kutu" şarkısı bulunuyor. 2005 yılında çekilen klipte rol alan Sokullu, o dönemde bugünkü kadar tanınan bir isim değildi.

Klipte Tuğba Ekinci ile birlikte kamera karşısına geçen oyuncunun samimi sahneleri, görüntülerin yeniden dolaşıma girmesiyle dikkat çekti. Özellikle yatak sahnesi, sosyal medyada yapılan yorumların öne çıkan konularından oldu. Sokullu'nun yıllar içindeki kariyerini takip eden izleyiciler de onu oyunculukla özdeşleştirmeden önceki hâlini görünce şaşkınlıklarını dile getirdi.

Birkan Sokullu'dan Yıllar Sonra Gelen Açıklama

Klip görüntülerinin yeniden gündeme gelmesinin ardından Birkan Sokullu, konuyla ilgili düşüncelerini paylaştı. Oyuncu, o dönemde basketbol oynadığını ve henüz oyunculuk dünyasının içinde bulunmadığını belirtti. Klipte yer almasının tanıdıklarının ricasıyla gerçekleştiğini anlatan Sokullu, projede yer alırken eğlendiğini de söyledi.

Geçmişte yaptığı işlere bugün nasıl baktığı sorulduğundaysa kendisiyle barışık olduğunu vurguladı. O dönem içinde bulunduğu projeden rahatsızlık duymadığını belirten oyuncu, yaşadıklarını keyifli bir anı olarak değerlendirdi. Bu açıklama, eski görüntülerin yeniden konuşulması üzerine ortaya çıkan merakı da giderdi.

Oyunculuk Kariyerinden Önce Basketbol Oynuyordu

Birkan Sokullu'nun klipte yer aldığı dönemi ilginç kılan ayrıntılardan biri de oyuncunun o yıllardaki yaşamı. Sokullu, basketbol oynadığı sırada henüz oyunculuk kariyerine başlamamıştı. Klip deneyimi, bugün geniş bir izleyici kitlesinin tanıdığı oyuncunun geçmişindeki farklı duraklardan biri olarak öne çıkıyor.

Sokullu, daha sonra televizyon projeleriyle adını duyurdu. Hayat Şarkısı'nda canlandırdığı Kerim karakteriyle dikkat çeken oyuncu, Masumlar Apartmanı'nda hayat verdiği Han karakteriyle de geniş bir hayran kitlesine ulaştı. 2023 yılında yayımlanan Yüz Yıllık Mucize dizisindeyse Kemal rolüyle izleyici karşısına çıktı.

Birkan Sokullu'nun Yeni Projesi de Belli Oldu

Birkan Sokullu, 2026 yılında yeni bir projeyle gündeme gelmeye devam ediyor. Oyuncu, Netflix için hazırlanan Palas Pandıras dizisinde Levent karakterini canlandırıyor. Selman Nacar imzalı yapım, basketbol ekseninde gelişen bir hikâyeyi anlatıyor. Sokullu'nun canlandırdığı karakter, kariyeri beklenmedik biçimde sona eren eski bir basketbolcu ve lise takımının koçu olarak izleyici karşısına çıkacak.

Üstelik bu rol, oyuncunun geçmişte basketbolla ilgilenmiş olması nedeniyle ayrı bir ayrıntı taşıyor. Gençlik yıllarında basketbol oynarken bir müzik klibinde yer alan Sokullu, bugün yine basketbol temasını merkeze alan bir yapımda rol alıyor.