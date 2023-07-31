Birkan Sokullu ve Eda Gürkaynak'ın şezlong romantizmi

Ünlü oyuncu Birkan Sokullu ve sevgilisi Eda Gürkaynak, aşk dolu bir tatil için Bodrum'un Ortakent bölgesine gitti. Dördüncü yıl dönümlerini kutlayan çift, otelin beach alanına inerek romantik anlar yaşadı.

Şezlonglarda keyifli bir şekilde oturan Birkan Sokullu ve Eda Gürkaynak, birbirlerine sarılarak öpücüklerle duygusal anlar yaşadılar. Görüntülerde çiftin mutluluğu ve uyumu gözlerden kaçmadı. Denize girmek yerine birlikte zaman geçirmeyi tercih eden ikili, samimi sohbetleriyle dikkat çekti.

Birkan Sokullu ve Eda Gürkaynak, gün batımına doğru odalarına doğru yol aldı. Romantik tatillerini akşamüzeri odalarında sürdürecek olan çiftin keyifli anlarının devam ettiği belirtiliyor.

Magazin dünyasının yakından takip ettiği ünlü çiftin dördüncü yıl dönümlerini kutlamaları, sosyal medyada da hayranlarının ilgisini çekiyor. Birkan Sokullu ve Eda Gürkaynak'ın paylaştıkları mutlu anlar, takipçilerinden de bolca beğeni ve yorum alıyor.