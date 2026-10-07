Birkan Sokullu ve Eda Gürkaynak Etiler'de Görüntülendi: "Yazın Bayağı Çalıştık!"

Başarılı oyuncu Birkan Sokullu ve uzun süredir mutlu bir ilişki sürdürdüğü sevgilisi Eda Gürkaynak önceki gün Etiler'de objektiflere takıldı. Trafikte ilerledikleri sırada para çekmek için bir ATM önünde duran ünlü çift basın mensuplarının ayaküstü yönelttiği soruları samimiyetle yanıtladı.

"Eski Günlerimize Döndük Çok Keyifli Bir İşe İmza Attık"

Yaz sezonunu oldukça yoğun bir tempoda geçirdiğini belirten Birkan Sokullu yazın tatil yapmak yerine çalıştıklarını söyledi. Projenin detaylarına da değinen yakışıklı oyuncu şu ifadeleri kullandı:

"Yazın bayağı çalıştık, son bir ay tatil yaptık. Ufak ufak bir yerlere gidip geldik. Çok güzel bir işe de imza attık. Biraz spor içerikli bir basketbol projesiydi. Eski günlerimize döndük, güzel hatıraları tazeledik. Gençlerle sette çok keyifli vakit geçirdik."

Eda Gürkaynak'tan Oyunculuk İtirafı: "Devamı da Gelecek"

O sırada sevgilisini araçta bekleyen Eda Gürkaynak da gazetecilerle kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Geçtiğimiz aylarda adım attığı ilk oyunculuk deneyimi hakkında konuşan Gürkaynak heyecanını şu sözlerle dile getirdi:

"İlk deneyim bitti, çok keyifliydi. Süper geçti bakalım inşallah devamı da gelecek."

Keyifli halleriyle dikkat çeken ünlü çift kısa süren sohbetin ardından araçlarıyla oradan ayrıldı.