Birkan Sokullu ve Devrim Özkan'lı “P.A.Y.” sete çıktı

Osman Hamdi Bey’in ünlü eseri “Yeşil Cami Önü” tablosunun çalınmasıyla başlayan sürükleyici bir hikâyeyi konu alan “P.A.Y.” dizisi, izleyiciyi suç, kara komedi ve neo-noir türlerinin harmanlandığı eşsiz bir dünyaya davet ediyor.

Tabii platformunda 2025 yılında yayınlanacak olan dizide, Birkan Sokullu ve Devrim Özkan gibi yıldız isimler başrolleri paylaşırken, Zafer Algöz, Cenan Adıgüzel, Serdar Orçin, Berk Cankat, Ece İrtem ve Sinan Bengier gibi usta oyuncular da güçlü bir kadro oluşturuyor. Yönetmen ve senarist Süleyman Mert Özdemir’in imzasını taşıyan “P.A.Y.”, hem çarpıcı senaryosuyla hem de görsel atmosferiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Dizi, devir işlemleri sırasında çalınan ünlü tabloyu yasa dışı yollarla satmak isteyenlerin, intikam peşindeki karakterlerin ve olayların ortasında kalan masum birinin bir metruk depoda yollarının kesişmesiyle şekilleniyor. Her bir karakterin geçmişi ve motivasyonları, bu karmaşık hikayede farklı bir yapboz parçası olarak yerini alıyor.

Çekimlerine hızla devam edilen yapımdan ilk kareler, oyuncuların okuma provasından paylaşıldı. Vernant DP yapımı olan dizi, hem kadrosuyla hem de hikâyesiyle yılın en iddialı projelerinden biri olmaya aday.

Tabii’nin yeni sezonunda izleyiciyle buluşacak olan “P.A.Y.”, suç dünyasının gölgelerinde geçen bir hikâyeyi benzersiz bir üslupla anlatacak. Şimdiden büyük merak uyandıran dizi, sanat severler ve polisiye tutkunları için kaçırılmayacak bir yapım olarak gösteriliyor.