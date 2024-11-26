Birkan Sokullu ve Devrim Özkan partner oldu

Tabii platformunun 2025 yılında yayınlanacak iddialı yapımı P.A.Y., güçlü oyuncu kadrosu ve sıra dışı hikayesiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Birkan Sokullu, Devrim Özkan ve Zafer Algöz’ü bir araya getiren dizi, Osman Hamdi Bey’in ünlü “Yeşil Cami Önü” tablosunun bir vakıftan çalınmasıyla başlayan sürükleyici bir hikaye sunacak.

Vernant DP’nin yapımcılığını üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda ve senaryosunda Süleyman Mert Özdemir yer alıyor. Çekimlerine 1 Aralık’ta başlanacak olan P.A.Y., suç, kara komedi ve neo-noir türlerini harmanlayan özgün bir yapım olarak şimdiden merak uyandırdı.

Dizi, yasa dışı yollarla satılmak üzere bir metruk depoya getirilen çalıntı tablo etrafında, kaderin bir araya getirdiği çok farklı hayatların kesişmesini konu alıyor. İntikam peşindeki birinden, hayatta kalmaya çalışanlara; yasa dışı işlere karışanlardan, tesadüfen olayların ortasında kalanlara kadar geniş bir karakter yelpazesi, gerilim dolu bir hikayeyi izleyiciye sunacak.

Zafer Algöz, Birkan Sokullu, Devrim Özkan’ın yanı sıra Cenan Adıgüzel, Serdar Orçin, Berk Cankat, Volga Sorgu, Sinan Bengier, Gurur Çiçekoğlu, Ozan Ağaç, Ece İrtem, Kerem Can ve Atilla Öner gibi pek çok başarılı ismin yer aldığı dizi, her bölümde izleyiciyi farklı bir sürprizle karşılaştıracak.

Osman Hamdi Bey’in “Yeşil Cami Önü” tablosunun etrafında şekillenen hikaye, çarpıcı hesaplaşmalara, kişisel çatışmalara ve illegal grupların arasındaki tehlikeli oyunlara sahne olacak. Tabii’nin yeni gözdesi P.A.Y., güçlü kadrosu ve türler arası geçişleriyle 2025’in en çok konuşulan yapımlarından biri olmaya aday!