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Birkan Sokullu: İlişkimiz çok güzel gidiyor

Etiler'de bir AVM'de görüntülenen Birkan Sokullu, Eda Gürkaynak'la ilişkisi hakkında konuştu.

Birkan Sokullu: İlişkimiz çok güzel gidiyor
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-06-2023 22:43

Ünlü oyuncu Birkan Sokullu, önceki akşam Etiler Akmerkez'de görüntülenerek gazetecilerle kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Oyuncu, ilişkisi hakkında açıklamalarda bulunurken samimi ve mutlu bir tavır sergiledi. Bir arkadaşının doğum günü için hediye almak için çıktığını belirten Sokullu, Eda Gürkaynak ile olan ilişkisinin çok iyi gittiğini vurguladı.



Birkan Sokullu, evlilik sorularına ise olumlu yanıt vererek ilişkilerinin yolunda olduğunu ve çok mutlu olduklarını ifade etti. "Her şey yolunda. İlişkimizde çok güzel gidiyor. Çok mutluyuz" diyen Sokullu, ilişkilerinin keyifli bir şekilde ilerlediğini ve her iki tarafın da birbirini desteklediğini belirtti.

Bu açıklamalarıyla Birkan Sokullu, Eda Gürkaynak ile olan ilişkisinin gücünü ve mutluluğunu gözler önüne sermiş oldu.

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