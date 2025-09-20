Biricik Suden: "62 Yaşında 300 Kilo Kaldırıyorum"

Mazhar Alanson’un eşi ve moda tasarımcısı Biricik Suden, spor disiplinini ve güçlü duruşunu yine konuşulur hâle getirdi. Uzun yıllardır haftanın beş günü çalıştığını belirten Suden, katıldığı bir televizyon programında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Sporla Gelen Güç ve Kendine Güven

Biricik Suden, spor geçmişini anlatırken enerjik bir bakış sundu. Programda, “Yaşlanıyorum ama ihtiyarlamıyorum” diyerek, beden ve ruh sağlığına verdiği önemi vurguladı. Ayrıca Suden, “62 yaşında 300 kilo kaldırıyorum” sözleriyle dikkat çekti. Bu açıklama sosyal medyada geniş yankı buldu. Çünkü ünlü isim, sadece formunu korumakla kalmıyor; dövüş sporlarıyla da ilgileniyor ve kendini savunabildiğini belirtiyor.

Sosyal Medyada Gelen Yorumlar

Suden, spor paylaşımlarını sık sık sosyal medya hesabında yayınlıyor. Kaslı fiziği nedeniyle zaman zaman eleştiri alan tasarımcı, bu yorumlara da karşılık veriyor. Bir takipçisinin, “Kollarınız bir erkek gibi” sözlerine, “Allah kimseyi bu kadar erkeğe hasret bırakmasın” yanıtını verdi.

50 Yıllık Spor Geçmişi

2003 yılında Mazhar Alanson ile evlenen Biricik Suden, düzenli spor alışkanlığını hiç bırakmadığını ifade etti. Katıldığı programda, “Yaşlanıyorum ama ihtiyarlamıyorum. Yeni bir şey öğrenmemek, kendine dikkat etmemek, ‘bizden geçti artık’ demek kötü bir durum. Ben ise 50 yıldır spor yapıyorum” dedi.

“Çok İnsan Dövdüm”

Programda dövüş sporlarıyla ilgilendiğini de açıklayan Suden, geçmişte kendini korumak için birçok kişiyi darp ettiğini söyledi. Suden, “Kaslarımdan dolayı bana ‘kadın değilsin, erkeksin’ deniyor. Doğru, iri yapılıyım, kalın sesim var. Eskiden mini şort giyerdik. Sarkıntılık edenleri, laf atanları tekme yumruk döverdim. Kendimi korumak o günden başladı. Çok kişi dövdüm” ifadelerini kullandı.