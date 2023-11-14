Birce Akalay'ın son hali şoke etti

"Bir Derdim Var" dizisiyle televizyon ekranlarına dönen oyuncu Birce Akalay, son haliyle izleyicileri şaşırttı. Güzel oyuncu, yüzündeki uçuk ve sivilce sorununu sosyal medya hesabında paylaştı.

"Bir Derdim Var" dizisiyle ekranlara dönen Birce Akalay, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Makyajsız halini gösteren Akalay, yüzündeki uçuk ve sivilceleri takipçileriyle paylaştı.

Akalay, paylaşımına şu ifadeleri ekledi:



"Son kareyi ilk paylaşıyorum zira bu serinin kapağının hakkı sivilceli ve uçuklu yüzümle koskocaman bir öpücük. Çünkü kayıt dediğimizin ilk haftasından bu kare. Yüzüm heyecandan ve stresten açan çiçeklerle dolu biraz.

Ama gerçek. siz bir de sete sorun başka neler oldu neler! Neyse... Sevgili dostlar, yayından sonra ancak gelebiliyorum kendime. Bu heyecanımla unuttuğum dostlarım olduysa lütfen beni affedin. Bugüne kadar birçok değerli projede var oldum.

Ancak ilk defa perşembe akşamı yayını izledikten sonra uzun süre gözyaşlarıma hakim olamadım. Benim için Bir Derdim Var’ın neden böyle hissettirdiğini çok yakınımdaki dostlarım bilirler elbette. Hayatımda hiç yüzünü görmediğim, hiç ama hiç tanımadığım ya da tanışamayacağım çocuklara, gençlere, insanlara dokunabilmek, onlara biraz olsun derdimizi anlatabilmek şansına erişebilmiştim sonunda. Bunun benim için anlamı paha biçilemez işte."