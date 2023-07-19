Birce Akalay ile Burak Deniz'in sörf keyfi!

Bodrum'un güzelliklerini keşfetmek için kente gelen ünlü oyuncular Burak Deniz ve Birce Akalay, önceki gün Torba'da kaldıkları otelin iskelesinde objektiflere takıldı. Akşam haberlerinin vazgeçilmez isimlerinden biri olan ikili, keyifli anlarıyla dikkat çekti.

Akalay, yakın arkadaşı Burak Deniz ile birlikte heyecan dolu anlar yaşadı. İkili, Bodrum'un masmavi denizlerinde tahta kanonun üzerinde sörf yaparak adeta özgürlüğün tadını çıkardı. Hem eğlenen hem de spor yaparak formda kalan ünlü oyuncular, unutulmaz bir gün geçirdi.

Kano üzerinde düşe kalka ilerleyen Akalay’ın bu halleri Burak Deniz’i güldürdü. Akalay’a takılan Burak Deniz ise meslektaşı gibi sörf tahtasının üzerinden düşünce Birce Akalay’ı kahkaha attırdı.



