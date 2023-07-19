Advert

Birce Akalay ile Burak Deniz'in sörf keyfi!

Bir markanın lansmanı için Bodrum’a gelen Burak Deniz ve Birce Akalay günü tahta kanonun üzerinde sörf yaparak geçirdi. İkilinin samimi anları, objektiflere yansıdı.

Birce Akalay ile Burak Deniz'in sörf keyfi!
Yayın Tarihi : 2023-07-19 10:22

Bodrum'un güzelliklerini keşfetmek için kente gelen ünlü oyuncular Burak Deniz ve Birce Akalay, önceki gün Torba'da kaldıkları otelin iskelesinde objektiflere takıldı. Akşam haberlerinin vazgeçilmez isimlerinden biri olan ikili, keyifli anlarıyla dikkat çekti.

 

 Akalay, yakın arkadaşı Burak Deniz ile birlikte heyecan dolu anlar yaşadı. İkili, Bodrum'un masmavi denizlerinde tahta kanonun üzerinde sörf yaparak adeta özgürlüğün tadını çıkardı. Hem eğlenen hem de spor yaparak formda kalan ünlü oyuncular, unutulmaz bir gün geçirdi.

 

Kano üzerinde düşe kalka ilerleyen Akalay’ın bu halleri Burak Deniz’i güldürdü. Akalay’a takılan Burak Deniz ise meslektaşı gibi sörf tahtasının üzerinden düşünce Birce Akalay’ı kahkaha attırdı.


Benzer Haberler
Seda Sayan'dan Çağlar Ötken'e: Sevgilim! Seda Sayan'dan Çağlar Ötken'e: Sevgilim!
Boşanma sonrası Ceyda Düvenci'den yeni paylaşım: İyileştiğin anları unutma! Boşanma sonrası Ceyda Düvenci'den yeni paylaşım: İyileştiğin anları unutma!
İrem Derici yapımcı oluyor! İrem Derici yapımcı oluyor!
Engin Altan Düzyatan Ege Denizi’ne yelken açtı Engin Altan Düzyatan Ege Denizi’ne yelken açtı
Gülben Ergen zamanı geri aldı Gülben Ergen zamanı geri aldı
Hande Ataizi: Bu sıcakta nasıl çalışıyorsunuz? Arada denize atlayın bari Hande Ataizi: Bu sıcakta nasıl çalışıyorsunuz? Arada denize atlayın bari
ÇOK OKUNANLAR
Ve karar kesinleşti! Türkiye Bankalar Birliğinden kredi ve kredi kartı borçluları için son dakika duyurusu!
  • 14-07-2023 11:33

Ve karar kesinleşti! Türkiye Bankalar Birliğinden kredi ve kredi kartı borçluları için son dakika duyurusu!

Ziraat Bankası 18-19-20-21 Temmuz'da hesaplara ödeme yatıracak! Banka hesabı olanlar dikkat!
  • 18-07-2023 10:13

Ziraat Bankası 18-19-20-21 Temmuz'da hesaplara ödeme yatıracak! Banka hesabı olanlar dikkat!

180.000 TL'ye, 250.000 TL’ye kendi eviniz olsun! Devlet desteği de var! Talep patlaması yaşanıyor!
  • 12-07-2023 19:22

180.000 TL'ye, 250.000 TL’ye kendi eviniz olsun! Devlet desteği de var! Talep patlaması yaşanıyor!

EPT'liler için gönüllere maya çalan müjde verildi: Prim ve yaş indirimi ile 60 ay erken emekli olacaklar
  • 13-07-2023 10:49

EPT'liler için gönüllere maya çalan müjde verildi: Prim ve yaş indirimi ile 60 ay erken emekli olacaklar

Emekliye maaşa ek 10.000-15.000 TL ödeme Pazartesi saat 09.15'te hesapta! ATM'den hemen çekin!
  • 15-07-2023 19:48

Emekliye maaşa ek 10.000-15.000 TL ödeme Pazartesi saat 09.15'te hesapta! ATM'den hemen çekin!