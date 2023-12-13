Birce Akalay: Aşka vaktim yok

Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Bir Derdim Var' dizisinde Doktor Nilüfer karakterine hayat veren Birce Akalay, geçtiğimiz günlerde Etiler'deki bir kafeden çıkarken objektiflere takıldı. Özel hayatına dair sorulara cevap veren Akalay, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Birce Akalay: Aşka vaktim yok
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-12-2023 09:59

Ünlü aktris Birce Akalay, geçtiğimiz günlerde Etiler'de muhabirlerle keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Akalay, "Dizi tamamlandı, benim için güzel bir projeydi ve şimdi normal hayatıma döndüm. Ayrıca kendi takı markamla ilgili ticaret faaliyetlerime devam ediyorum. 2024 için yeni bir koleksiyon hazırladım. Şubat ayında 'Zaferin Rengi' adlı filmimiz vizyona girecek. Ben filmde konuk oyuncuyum, ancak filmi kendi projem gibi benimsiyorum" şeklinde konuştu.

Akalay, filmle ilgili detayları paylaşarak, "Filmin kendisi hakkında pek konuşamam, çünkü içinde bulunmadım. Ancak arkadaşlarımdan aldığım bilgilere göre, Fenerbahçe'nin futbol takımı üzerinden işlenen bir direniş hikayesi anlatılıyor. Bu, uzun süredir ele alınmayı bekleyen bir konuydu. Halide Edip Adıvar gibi ülkede direnişe katılmış, feminist ve aydın bir figürü canlandırmak oldukça heyecan verici" ifadelerini kullandı.

Sultanahmet'te gerçekleştirilen mitinglerde Halide Edip Adıvar'ın halka seslendiği sahneleri canlandırdığını belirten Akalay, "Beyazıt Meydanı'nda binlerce kişinin karşısında olduğumu hayal etmek benim için çok garip bir deneyimdi. Bu nedenle mesleğimi gerçekten seviyorum. Bu tür deneyimler beni her zaman heyecanlandırıyor" dedi.


 

"HAYATIMDA KİMSE YOK"

Oyuncu, özel hayatına dair sorulara cevap vererek, "Şu an hayatımda kimse bulunmuyor. Bu nedenle hayatımı bir süreliğine yavaşlatmaya karar verdim. Yaşım dolayısıyla seçici davranıyor ve daha sakin bir hayat yaşıyorum. Yoğun bir çalışma temposum var, bu yüzden aşk için pek vaktim olmuyor açıkçası. Şu sıralar Bodrum'da yaşayan ailemle vakit geçirmek istiyorum" şeklinde konuştu.

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