Biran Damla Yılmaz, Urfa'yı Mesken Tuttu

Urfa’da manevi değerlerimizi yeniden hissettim

Genç yaşına rağmen 10 yıldır yer aldığı projelerle adını televizyon dünyasının sevilen isimleri arasına yazdıran Biran Damla Yılmaz, yeni dizi projesi için Urfa’da yaşamaya başladı.

Almanya ve İstanbul arasında mekik dokuyan Biran Damla Yılmaz, son 2 aydır yaşadığı Urfa’yı çok sevdiğini anlattı. “Halef: Köklerin Çağrısı” dizisinde ‘Yıldız’ karakterini canlandıran Yılmaz, “İlk defa şehir dışı bir projede çalışacaktım. Daha önce Urfa’da da hiç bulunmamıştım. Benim için bu açıdan biraz macera oldu. Ama hem Yıldız karakterini hem Urfa’yı çok sevdim” dedi. Urfa’da sette olmadığı günlerde Göbeklitepe, Balıklıgöl gibi tarihi yerleri de ziyaret eden genç oyuncu, “İnsanlık tarihi ile ilgili edindiğim bilgiler ve dolayısı ile tarihi lokasyonlar, aynı zamanda günümüzde unuttuğumuz manevi değerleri yeniden hatırlamak ve hissetmek beni çok etkiledi.” diyerek Urfa’daki keşiflerinden bahsetti.

“Hak ettiği hayatı yaşayamayan kadınları düşündüm”

Her bölümde oyunculuğu ve renkli karakteriyle sosyal medyada gündem olan Biran Damla Yılmaz, “Karakter üstüne çalışıp, kendimi onun yerine koyunca çok etkilendim ve ona kanım ısındı. Aslında kadın olmanın ne kadar zor olduğunu yeniden gördüğüm bir noktadayım. O yüzden aslında tüm hayalleri olan, hak ettiği hayatı özgürce yaşamak isteyen, kadınları düşünerek çalıştım bu karaktere.” diyerek başarılı performansının ardında yatan sırrı anlattı.