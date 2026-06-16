Biran Damla Yılmaz Hakkında Almanya'da Tutuklama İddiası!

Halef dizisinin Yıldız'ı Biran Damla Yılmaz hakkında Almanya'da 144 bin Euro'luk estetik borcu yüzünden tutuklama kararı çıkarıldığı iddia edildi.

Biran Damla Yılmaz Hakkında Almanya'da Tutuklama İddiası!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-06-2026 15:59

Halef: Köklerin Çağrısı dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteriyle son dönemde kariyerinin zirvesini yaşayan güzel oyuncu Biran Damla Yılmaz bu kez oyunculuğuyla değil hakkında ortaya atılan akılalmaz bir iddiayla gündeme bomba gibi düştü. Başarılı aktristin Almanya geçmişine dayandığı öne sürülen hukuki kriz magazin kulislerinde deprem etkisi yarattı.

Yılmaz hakkında Almanya'da tutuklama kararı verildiği iddia edildi.

Gel Konuşalım Programında Bomba İddia

Gündemi sarsan bu iddiaların fitili tv8 ekranlarında yayımlanan Gel Konuşalım programında ateşlendi. Deneyimli magazin gazetecisi Mehmet Üstündağ canlı yayında oyuncunun geçmiş yıllarda Almanya'da yasal takibe takıldığını öne sürdü.

İddialara göre Biran Damla Yılmaz'ın Almanya'da yaşadığı döneme ilişkin bazı hukuki süreçler gündeme geldi. Programda yapılan açıklamalarda oyuncunun geçmiş yıllarda Almanya'da bulunduğu döneme ait çeşitli işlemler nedeniyle hakkında yasal süreç başlatıldığı öne sürüldü.

Hamburg'da Tutuklama Kararı

Mehmet Üstündağ'ın yayında dile getirdiği iddiaların en çarpıcı kısmı ise dudak uçuklatan borç miktarı ve gerekçesi oldu. Konuşulana göre güzel oyuncu Hamburg'da geçirdiği operasyonların bedelini ödemeden ülkeden ayrıldı.

Yılmaz hakkında Almanya'da 144 bin euroluk estetik borcu nedeniyle Hamburg'da tutuklama kararı çıkarıldığı iddia edildi. Üstündağ şöyle konuştu:

"Biran Damla Yılmaz Almanya'da yaşadığı dönemde baya bir estetik yaptırıyor. Dişini, dolgusu, botoksu… Son bir yıldır yaptıkları tam 144 bin Euro. Adrese faturalar gönderiliyor ancak ödeme yapılmıyor. Bu paralar ödenmediği ve sevgilisinden de ayrıldığı için tutuklama kararı veriliyor."

Yayında bu iddiaları destekleyen bazı resmi belge ve evrakların ellerinde bulunduğu hukuki sürecin Hamburg mahkemeleri tarafından yürütüldüğü de ek iddialar arasında yer aldı.

Menajerlik Şirketinden Jet Hızıyla Yalanlama

Magazin gündemine bomba gibi düşen bu iddiaların ardından Biran Damla Yılmaz cephesinden yanıt gecikmedi. Oyuncunun kariyerini yöneten ajanstan yapılan yazılı açıklamada iddiaların tamamen gerçek dışı ve asılsız olduğu sert bir dille vurgulandı.

 Yapılan resmi açıklamada haberlerin asılsız olduğu belirtilerek "Söz konusu asılsız iddialara ilişkin tüm bilgi ve belgeler en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır" denildi.

Şirket oyuncunun itibarını zedelemeye yönelik bu iddialara karşı yasal yollara başvuracaklarının ve gerçeği yansıtan resmi evrakları en kısa sürede basınla paylaşacaklarının altını çizdi.

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