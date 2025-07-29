Biran Damla Yılmaz Evlilik Yolunda: "Evet" Dedi!

Biran Damla Yılmaz, iş insanı Abdurrahman Aydın’dan aldığı evlilik teklifine “Evet” dedi ve mutluluğunu sosyal medyada paylaştı.

Biran Damla Yılmaz Evlilik Yolunda:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-07-2025 11:09

Biran Damla Yılmaz, bir süredir aşk yaşadığı iş insanı Abdurrahman Aydın ile evlilik kararı aldı. Ünlü oyuncu, sevgilisinden aldığı romantik evlenme teklifine “Evet” yanıtını vererek yeni bir döneme adım attı.

Sosyal Medyada "Evet Dedim" Paylaşımı

Genç oyuncu, mutlu haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Parmağındaki zarif tektaş yüzüğüyle poz veren Biran Damla Yılmaz, “Evet dedim” notuyla hayranlarına seslendi. Paylaşımı kısa sürede beğeni yağmuruna tutulurken, takipçilerinden binlerce tebrik mesajı geldi.

Mutluluklarını Hayranlarıyla Paylaşıyorlar

Biran Damla Yılmaz ve Abdurrahman Aydın çifti, bir süredir gözlerden uzak bir ilişki sürdürüyordu. Ancak evlilik haberiyle birlikte çiftin mutluluğu sosyal medyada gündem oldu. Ünlü oyuncunun sade ve samimi paylaşımı, takipçileri tarafından “Masal gibi aşk” yorumlarıyla karşılandı.

Düğün Hazırlıkları Başladı mı?

Hayranları, ünlü çiftin düğün detaylarını merakla bekliyor. Henüz düğün tarihi ve mekanla ilgili bir açıklama yapılmasa da Yılmaz’ın yakın çevresi, hazırlıkların çok yakında başlayacağını söylüyor. Ünlü oyuncunun iş hayatındaki yoğun temposuna rağmen aşkını ön planda tutması dikkat çekiyor.

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