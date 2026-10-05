Biran Damla Yılmaz Aybüke Pusat'ı Affetmedi: Eski Sevgiliye Destek Gelince İpi Kopardı!

Son dönemde özel hayatı ve rol aldığı projelerle magazin kulislerinin en çok konuşulan isimleri arasında yer alan başarılı oyuncu Biran Damla Yılmaz bu kez yakın arkadaşı ve meslektaşıyla yaşadığı sosyal medya kriziyle gündeme geldi. Eski sevgilisiyle mahkemelik olan ve zorlu bir hukuk mücadelesi veren ünlü oyuncu geçtiğimiz sezon aynı dizide rol aldığı Aybüke Pusat'ın hamlesiyle adeta şoke oldu. Pusat'ın Yılmaz'ın eski sevgilisinin reklamını yapması üzerine ünlü oyuncu ipi kopararak sosyal medyada radikal bir karara imza attı.

Eski Sevgiliyle Mahkemelik Oldu

Bir süredir eski aşkı Abdurrahman Aydın ile yaşadığı ciddi problemlerle magazin gündeminden düşmeyen Biran Damla Yılmaz zorlu bir süreçten geçiyor. Kendisini terk eden Yılmaz hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunan Abdurrahman Aydın eski sevgilisinin Almanya'da estetik operasyonlar geçirdiğini ve bu borçları ödemediğini iddia etmişti.

Hakkında ortaya atılan tüm iddiaları kesin bir dille reddeden ve kendisine psikolojik şiddet uyguladığını savunan Biran Damla Yılmaz eski sevgilisiyle hukuki bir sürece girerek davalık olmuştu. Yaşadığı bu yıpratıcı olayların ardından ünlü oyuncuya en büyük darbe, meslektaşından geldi.

Aybüke Pusat ve Furkan Andıç'ın Hamlesi Bardak Taşırdı!

Geçtiğimiz sezon Halef dizisinde birlikte kamera karşısına geçen ve arkadaş oldukları bilinen Aybüke Pusat ile sevgilisi Furkan Andıç beklenmedik bir hamleye imza attı. Aybüke Pusat ve Furkan Andıç çifti Biran Damla Yılmaz'ın mahkemelik olduğu ve psikolojik şiddet gördüğünü iddia ettiği eski sevgilisi Abdurrahman Aydın'ın yeni giriştiği işin reklamını sosyal medya hesaplarından yaptı.

Eski sevgilisinin bu şekilde desteklenmesine ve reklamının yapılmasına çok sinirlenen Biran Damla Yılmaz derhal harekete geçti. Yaşanan bu vefasızlık karşısında sessiz kalmayan ünlü oyuncu Aybüke Pusat'ı sosyal medya platformu Instagram'da takipten çıkardı.

İkilinin arasının açıldığı bu hamleyle gözler önüne serilirken konu kısa süre içinde sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. X (eski adıyla Twitter) platformunda binlerce kullanıcı Biran Damla Yılmaz'a destek mesajları yağdırarak ünlü oyuncunun yanında olduklarını belirtti. Magazin kulislerinde geniş yankı uyandıran bu krizin ardından taraflardan nasıl bir açıklama geleceği merakla bekleniyor.