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Biran Damla Yılmaz: Aşk şu an hayatımın tam merkezinde

Son dönemin en çok konuşulan oyuncuları arasında yer alan Biran Damla Yılmaz, Alem dergisine çarpıcı açıklamalar yaptı. 25 yaşındaki güzel; aşkı, hayalini ve mesleğini anlattı.

Biran Damla Yılmaz: Aşk şu an hayatımın tam merkezinde
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-10-2022 13:17


İşte Biran Damla Yılmaz'ın Alem Dergisi'ne yaptığı dikkat çeken açıklamalar:

. Oyunculuğa başlarken ailemin çekinceleri vardı ama ben hiç korkmadım. Nerede durmam gerektiğini biliyorum. İlk projemde ise çok heyecanlıydım. Elim ayağım birbirine girmişti resmen. Kalp atışlarım kulaklarımdan duyuluyordu.
 

. Alışveriş her zaman kendimi frenlemem gereken bir konu. Ama benim için en keyifli kardiyo, net. Aynaya baktığımda kendime güzel görünmeyi seviyorum. Bununla birlikte modaya saplantılı değilim, marka tutkum yok.

 

. Enerjim bir yapım var, pozitifim. Hareketi ve eğlenmeyi severim. Hayalim doğanın içinde bir çiftlik evine sahip olmak.

 

. Sette çok disiplinliyim. Geş kalmayı sevmem. İşime asılırım.Aşk şu an hayatımın tam merkezinde. Kimsenin ne dediği, hakkımda ne düşündüğü hiçbir zaman umurumda olmadı.

 

. Aşk şu an hayatımın tam merkezinde. Kimsenin ne dediği, hakkımda ne düşündüğü hiçbir zaman umurumda olmadı.

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