Biran Damla Yılmaz: Aşk şu an hayatımın tam merkezinde



İşte Biran Damla Yılmaz'ın Alem Dergisi'ne yaptığı dikkat çeken açıklamalar:

. Oyunculuğa başlarken ailemin çekinceleri vardı ama ben hiç korkmadım. Nerede durmam gerektiğini biliyorum. İlk projemde ise çok heyecanlıydım. Elim ayağım birbirine girmişti resmen. Kalp atışlarım kulaklarımdan duyuluyordu.



. Alışveriş her zaman kendimi frenlemem gereken bir konu. Ama benim için en keyifli kardiyo, net. Aynaya baktığımda kendime güzel görünmeyi seviyorum. Bununla birlikte modaya saplantılı değilim, marka tutkum yok.

. Enerjim bir yapım var, pozitifim. Hareketi ve eğlenmeyi severim. Hayalim doğanın içinde bir çiftlik evine sahip olmak.

. Sette çok disiplinliyim. Geş kalmayı sevmem. İşime asılırım.Aşk şu an hayatımın tam merkezinde. Kimsenin ne dediği, hakkımda ne düşündüğü hiçbir zaman umurumda olmadı.

. Aşk şu an hayatımın tam merkezinde. Kimsenin ne dediği, hakkımda ne düşündüğü hiçbir zaman umurumda olmadı.