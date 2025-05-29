Bir Zamanlar İstanbul ekrana veda ediyor!

Bir Zamanlar İstanbul dizisi için final kararı kesinleşti. TRT1’in Bozdağ Film imzalı projesi 16. bölümde ekranlara veda edecek.

Bir Zamanlar İstanbul ekrana veda ediyor!
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 29-05-2025 12:03

TRT1’in Bozdağ Film imzalı dönem dizisi Bir Zamanlar İstanbul için final kararı kesinleşti. Başrollerini Cihangir Ceyhan ve Alina Boz’un paylaştığı dizi, yayın hayatına veda etmeye hazırlanıyor.

16. Bölümle Ekranlara Veda Edecek

Daha önce 16. bölümde final yapılacağı duyurulan dizide, izleyici ilgisinin hafif artmasıyla birlikte senaryoda değişikliğe gidilmiş ve tanıtımlarda final ifadesine yer verilmemişti. Ancak, son yapılan toplantıların ardından dizi için nihai karar alındı.

Dizinin setinde son çekimler tamamlandı. Böylece Bir Zamanlar İstanbul, 16. bölümüyle birlikte ekranlara veda edecek.

TRT1’de Beklenen Etkiyi Yaratamadı

Bozdağ Film'in büyük umutlarla hazırladığı ve dönem atmosferiyle dikkat çeken dizi, beklenen reyting başarısını elde edemedi. Cihangir Ceyhan ve Alina Boz’un ekran uyumu, güçlü oyuncu kadrosu ve prodüksiyon kalitesine rağmen dizi, izleyiciyle uzun soluklu bir bağ kurmayı başaramadı.

Final kararı, dizinin sıkı takipçilerini üzdü. Ancak TRT1’in yeni sezon projeleri arasında yerini başka dizilerin alması bekleniyor.

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