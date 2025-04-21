Bir Zamanlar İstanbul dizisine iki sürpriz isim dahil oldu!

Bir Zamanlar İstanbul dizisine Tuğba Melis Türk ve Gizem Yanık dahil oldu. Yeni karakterler Çiğdem ve Aygül hikâyeye hareket katacak.

Bir Zamanlar İstanbul dizisine iki sürpriz isim dahil oldu!
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 21-04-2025 14:07

TRT1’in büyük ilgi gören yapımı Bir Zamanlar İstanbul, oyuncu kadrosunu genişletiyor. Tuğba Melis Türk ve Gizem Yanık, dizinin yeni bölümlerinde izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Modern Bir Köroğlu Masalına Yeni Nefesler

Bozdağ Film imzalı Bir Zamanlar İstanbul, modern bir Köroğlu masalını ekrana taşıyor. Cihangir Ceyhan ve Alina Boz’un başrollerinde yer aldığı dizinin yönetmenliğini Volkan Keskin üstleniyor. Senaryosu ise Mehmet Bozdağ, Serdar Oğuz ve Ayça Mutlugil imzası taşıyor.

Yeni bölümlerde, kadroya dahil olan Tuğba Melis Türk ve Gizem Yanık, hikâyeye heyecan katacak.

Çiğdem ve Aygül Rolleriyle Geliyorlar

Tuğba Melis Türk, dizide Çiğdem karakterini canlandıracak. Çiğdem, Gökhan’ı (Kaan Taşaner) baştan çıkaran etkileyici bir kadın olarak dikkat çekecek. Öte yandan Gizem Yanık, Seher’in (Alina Boz) okuldan başörtülü arkadaşı Aygül rolüyle izleyici karşısına çıkacak.

İki karakterin hikâyeye nasıl etki edeceği merakla bekleniyor.

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