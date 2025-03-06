Bir İhtimal Daha Var'ın fragmanı yayınlandı

Netflix, başrollerini Ata Demirer, Uğur Yücel, Esra Bilgiç ve Lale Mansur’un paylaştığı yeni dizisi Bir İhtimal Daha Var’ın fragmanını diziden yeni görsellerle paylaştı.

Bir İhtimal Daha Var'ın fragmanı yayınlandı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-03-2025 16:34

Netflix, başrollerini Ata Demirer, Uğur Yücel, Esra Bilgiç ve Lale Mansur’un paylaştığı yeni dizisi Bir İhtimal Daha Var’ın fragmanını diziden yeni görsellerle paylaştı. Komedi ve macerayı, keyifli ve gizemli bir örgüde ustaca harmanlayan Bir İhtimal Daha Var, 20 Mart 2025’te Netflix’te izleyici ile buluşacak. 

İsa (Ata Demirer), babasından miras kalan tahmin yeteneğiyle gazetede spor bahisleri yazarken, tutturamadığı tahminleri yüzünden hayatı altüst olur. Hem işini hem de peşine düşen mafyanın parasını kaybeden İsa, kaçmaya çalışırken kendini Refik Argun (Uğur Yücel)’un gizemli cinayetinin içinde, memleketi Urla'da bulur. Cinayeti çözebilecek tek kişi odur, ancak küçük bir sorun vardır: Refik’in hayaleti yalnızca İsa’ya görünmektedir. Altüst olmuş hayatına giren Refik'in ruhu İsa’ya bir çıkış yolu sunarken İsa, Refik'i kimin öldürdüğünü bulmalı ve ölümünün ardındaki gerçeği açığa çıkarmalıdır.

Deniz Akçay’ın yazıp, Hakan Algül’ün yönettiği, yapımı BKM imzası taşıyan, başrollerin yanı sıra Hakan Salınmış, Sezin Akbaşoğulları, Beyti Engin, Ümit Kantarcılar, Cihan Ercan, Tuna Orhan, Murat Kılıç, Ediz Akşehir ve Altan Erkekli’nin etkileyici performanslarıyla renklenen Bir İhtimal Daha Var, 20 Mart’ta sadece Netflix’te izleyiciyle buluşacak.

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