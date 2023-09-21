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“Bir İhtimal Daha Var” dizisine flaş oyuncu

Ata Demirer, Uğur Yücel ve Esra Bilgiç’li Netflix dizisine flaş biri isim katılıyır.

“Bir İhtimal Daha Var” dizisine flaş oyuncu
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 21-09-2023 19:03

BKM'nin yeni projesi olan "Bir İhtimal Daha Var" dizisinin çekimleri, pazartesi günü başlıyor.

Ünlü oyuncu Ata Demirer, Disney Plus için yazıp başrolünü oynadığı "Bursa Bülbülü" filminin ardından şimdi de Netflix için "Bir İhtimal Daha Var" dizisinin çekimlerine hazırlanıyor. Bu 8 bölümlük dizi, BKM Film tarafından üretiliyor ve Ata Demirer, bu kez sadece oyuncu olarak projede yer alacak. Diziyi Hakan Algül yönetecek ve kadroya son olarak Ümit Kantarcılar katıldı. Ümit Kantarcılar, dizide önemli bir rol üstlenecek.

Dizinin çekimleri Urla ve çevresinde gerçekleştirilecek. Senaryosunu Deniz Akçay, Murat Emir Eren ve Gökhan Atasoy'un kaleme aldığı dizide Ata Demirer, "İsa" adlı bir gazetede maç tahminleri yapan bir yazarı canlandıracak. İsa'nın hayatı, ünlü iş insanı Refik Saygun'un (Uğur Yücel) şüpheli bir şekilde ölmesiyle değişecek. Refik'in kızı Seda (Esra Bilgiç) ve şirketin CFO'su Erkan (Ümit Kantarcılar) İsa'nın hayatına ani bir giriş yapacak. Dizide komedi unsurları ön planda olacak ve İsa'nın halası Ayfer'i usta oyuncu Lale Mansur canlandıracak. Ayrıca, Hakan Salınmış ve Murat Kılıç da dizinin oyuncu kadrosunda yer alacak.

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