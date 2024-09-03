"Bir Gece Masalı" Spotify'da

"Bir Gece Masalı" Jenerik Şarkısı "Sevda Koydum Adını" Spotify'da Yayında

DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 03-09-2024 18:30

Yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün üstlendiği yapımına ise NGM’nin imza attığı sevilen oyuncular Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun’u başrolde buluşturan yeni dizi "Bir Gece Masalı"nın jenerik müziği Spotify’da yayında.

Pop müziğinin sevilen isimlerinden Simge Sağın ve dizi ile film müzikleriyle tanınan Alp Yenier işbirliğiyle hazırlanan "Sevda Koydum Adını" adlı yeni parça, "Bir Gece Masalı" adlı dizinin jenerik şarkısı olarak dikkat çekiyor. Şarkının sözleri Güliz Ayla'ya, müziği ise Alp Yenier'e ait.

Yapımcılığını NGM Music üstleniyor. Simge Sağın'ın etkileyici vokaliyle hayat bulduğu "Sevda Koydum Adını", dizinin atmosferini müzikal olarak yansıtırken, Alp Yenier'in şarkıya kattığı modern tınılar dinleyicilere keyifli bir deneyim sunuyor. Güliz Ayla'nın sözleri ise duygusal bir derinlik katıyor.

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