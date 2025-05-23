Bir Gece Masalı Dizisinden Şaşırtan Final Kararı!

ATV ekranlarında yayınlanan ve başrollerini Burak Deniz ile Su Burcu Yazgı Coşkun’un paylaştığı Bir Gece Masalı dizisi için final kararı alındı. Dizi, 35. bölümüyle ekranlara veda edecek.

İzlenmeler Artmıştı Ama...

Yapımcılığını NGM’nin üstlendiği ve sezon ortasında dikkat çeken bir yükseliş yaşayan dizi için alınan bu karar izleyicilerde şaşkınlık yarattı. Son haftalarda reyting oranlarında artış yaşanmasına rağmen dizinin fişi çekildi. Final haberi, gazeteci Birsen Altuntaş tarafından duyuruldu.

Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun’a Veda

Dizi dünyasının sevilen iki ismi olan Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun’un buluşması büyük heyecan yaratmıştı. Fantastik öğelerle harmanlanan dizi, özgün senaryosu ve görsel diliyle kısa sürede sadık bir izleyici kitlesi edinmişti.

Ancak televizyon dünyasında kararlar sadece reytingle değil, maliyet ve yayın stratejileriyle de şekilleniyor. Bu nedenle izlenme artışı bile Bir Gece Masalı’nın kaderini değiştirmeye yetmedi.