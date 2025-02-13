“Bir Gece Masalı” dizisinde sürpriz ayrılık

ATV ekranlarında her salı akşamı izleyicileri ekran başına kilitleyen “Bir Gece Masalı”, güçlü kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle dikkat çekmeye devam ediyor. Nazlı Heptürk’ün yapımcılığını üstlendiği ve NGM imzası taşıyan dizinin başrollerini Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun paylaşıyor.

Dizinin sevilen karakterlerinden Raşit’e hayat veren usta oyuncu Mesut Akusta, senaryodaki hikayesinin sona ermesi nedeniyle diziye veda etmeye hazırlanıyor. Akusta’nın performansı ve karakterin hikayedeki etkisi, izleyiciler tarafından beğeniyle takip ediliyordu.

Mesut Akusta’nın ayrılığı dizinin hayranları arasında üzüntüyle karşılanırken, karakterin vedasının hikayede nasıl bir değişiklik yaratacağı ise merak konusu. “Bir Gece Masalı” ekibi ise sürprizlerle dolu yeni bölümleriyle izleyiciyi şaşırtmaya devam edecek gibi görünüyor.

Yeni gelişmeler ve güçlü sahneleriyle dizi, salı akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.