Bir Derdim Var’ın yeni tanıtımı yayınlandı

Kanal D’de seyirci ile buluşmaya hazırlanan ‘Bir Derdim Var’ farklı hikayesi, zengin oyuncu kadrosu ve tanıtımlarıyla şimdiden heyecanla bekleniyor. Başrollerinde Birce Akalay ve Mert Fırat’ı buluşturan, İtalyan yapımı ‘Oltre La Soglia’ (On The Brink) uyarlaması olan dizide ikiliyle Engin Hepileri, Neslihan Arslan, Başak Gümülcinelioğlu, Erdem Şenocak, İdil Sivritepe, Sami Aksu, Sennur Nogaylar ve Muhammet Uzuner eşlik ederken başarılı genç oyuncular Eylül Ersöz, Ata Artman, Ava Yaman, Esila Umut, Ataberk Mutlu, Ezgi Gör ve Efe Poylu’da kadroda yer alıyor.

Ergenlikteki gençlerin ve ailelerinin sorunlarını farklı bir dille hikayesine taşıyan, şimdiden tanıtımlarıyla dikkatleri üstüne çeken ‘Bir Derdim Var’ın yayınlanan yeni tanıtımda Doktor Nilüfer’i (Birce Akalay) “Acılarını sonlandırmanın tek yolu yaşamı sonlandırmak değildir.” diyerek bir gence yardım eli uzatırken görüyoruz. Savcı Ömer’le (Mert Fırat) Doktor Nilüfer’in şiddetli tartışmasına tanık olduğumuz tanıtımda doktor “Sizin kayıp diye baktığınız o çocukları kazanmaya çalışıyorum” diyerek sonuna kadar o gençlerin yanında duracağını herkese gösteriyor. Tanıtımda ayrıca dizide gençlerin yaralarını kendi inandığı yollarla sarmaya çalışan Doktor Nilüfer’in en büyük çatışmaları Savcı Ömer’le yaşayacağının ilk sinyalleri veriliyor.

Ergenlikteki gençlerin hassas dünyasını mercek altına alacak ‘Bir Derdim Var’ın müziklerini Aytekin Ataş yaparken Mor ve Ötesi de ilk defa bir projenin müzik süpervizörlüğünü üstleniyor. Uyarlama tasarımında Duygu Ertekin’in imzasının bulunduğu dizinin yönetmenliğini ise Burak Müjdeci üstleniyor. Senaryosunun Yekta Torun’a ait olduğu dizinin senaryo ekibinde ayrıca Deniz Gürlek yer alıyor.

‘Bir Derdim Var’ çok yakında Kanal D’de başlıyor!