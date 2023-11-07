Bir Derdim Var’ın yeni tanıtımı merak uyandırdı

9 Kasım Perşembe akşamı birinci bölümüyle ekrana gelecek dizi, farklı hikayesi ve oyuncu kadrosuyla merakla bekleniyor. Bugüne kadar yayınlanan tanıtımlarla seyircinin dikkatini çeken diziden yeni bir tanıtım yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda önce kliniğin başhekimi Damla’nın sonrasında Doktor Yusuf’un Nilüfer’e sarf ettiği sözler üzerine Savcı Ömer ile yediği yemekteki davranışları Nilüfer’in hekimliğinin ardında herkesten gizlediği şeylerin sinyalini veriyor. Her fırsatta Savcı Ömer ile çatışan Nilüfer’in ‘Bir daha asla aşık olmayacağım’ sözleri ikili arasındaki hikayeye dikkat çekiyor.

Başrollerinde Birce Akalay ve Mert Fırat’ı buluşturan, İtalyan yapımı ‘Oltre La Soglia’ (On The Brink) uyarlaması olan dizide ikiliyle birlikte Engin Hepileri, Neslihan Arslan, Başak Gümülcinelioğlu, Erdem Şenocak, İdil Sivritepe, Sami Aksu, Sennur Nogaylar ve Muhammet Uzuner yer alırken onlara başarılı genç oyuncular Eylül Ersöz, Ata Artman, Ava Yaman, Esila Umut, Ataberk Mutlu, Ezgi Gör ve Efe Poylu eşlik ediyor.

Ergenlikteki gençlerin hassas dünyasını mercek altına alacak ‘Bir Derdim Var’ın müziklerini Aytekin Ataş yaparken mor ve ötesi de ilk defa bir projenin müzik süpervizörlüğünü üstleniyor. Uyarlama tasarımında Duygu Ertekin’in imzasının bulunduğu dizinin yönetmenliğini ise Burak Müjdeci üstleniyor. Senaryosunun Yekta Torun’a ait olduğu dizinin senaryo ekibinde ayrıca Deniz Gürlek yer alıyor.

‘Bir Derdim Var’ 9 Kasım Perşembe akşamı Kanal D’de başlıyor!



