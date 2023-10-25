'Bir Derdim Var'ın yeni afişi yayınlandı

Kanal D'de yakında izleyiciyle buluşacak olan 'Bir Derdim Var' adlı dizi, AyNa Yapım tarafından üretiliyor ve ergenlik dönemindeki gençlerin ve ailelerinin hassas dünyasına odaklanacak.

İtalyan yapımı 'Oltre La Soglia' (On The Brink) adlı dizinin uyarlaması olan bu yapımda, geçtiğimiz günlerde afiş yayınlandı. Şimdi ise başrol oyuncuları Birce Akalay ve Mert Fırat'ın ikili afişi görücüye çıktı.

Dizi, gençlerin içsel yaralarını iyileştirmeye çalışan Doktor Nilüfer'i canlandıran Birce Akalay ile Savcı Ömer'i oynayan Mert Fırat'ın uyumunu merkeze alıyor. Kadroda, bu ikilinin yanı sıra Engin Hepileri, Neslihan Arslan, Başak Gümülcinelioğlu, Erdem Şenocak, İdil Sivritepe, Sami Aksu, Sennur Nogaylar ve Muhammet Uzuner gibi deneyimli oyuncular yer alırken, genç yetenekler Eylül Ersöz, Ata Artman, Ava Yaman, Esila Umut, Ataberk Mutlu, Ezgi Gör ve Efe Poylu da ekipte yer alıyor.

Merakla beklenen dizinin yönetmenliğini Burak Müjdeci üstlenirken, senaryosunu Yekta Torun yazıyor.