Bir Derdim Var’ın final bölümünden bir fragman daha

AyNA Yapım tarafından üretilen ve ilk bölümünden itibaren ilgi çeken dizi "Bir Derdim Var," perşembe akşamı ekrana gelecek olan final bölümüyle sona erecek. Yayınlanan yeni tanıtımda, Genç Nilüfer'in geçmişte hocasıyla yaptığı konuşma ve Nilüfer, Ömer ve Kuzey'in Özge'yi kurtarmaya çalıştığı anlar dikkat çekiyor.

"Bir Derdim Var," 14 Aralık Perşembe akşamı seyirciyle son kez buluşacak. Dizinin final bölümü tanıtımında, Özge karakterine hayat veren Ava Yaman'ın seslendirdiği 'Ah Canım Sevgilim' şarkısının eşlik ettiği sahnelerde genç Nilüfer'in geçmişte hocasına duyduğu özlem ve özleminin normalleşmek isteği vurgulanıyor. Nilüfer'in kaybettiği bebeğinin mezarındaki anıları ise duygu dolu anlar sunuyor. Tanıtımda ayrıca, Nilüfer'in Özge'yi kurtarmak için kendi hastalığını Ömer'e itiraf etmesiyle her şeyin ortaya çıkacağına dair ipuçları veriliyor.

'Bir Derdim Var'ın final bölümü, perşembe akşamı saat 20.00'de Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşacak.



