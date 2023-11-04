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Bir Derdim Var dizisinin yayın tarihi belli oldu

"Bir Derdim Var" dizisi, sevilen oyuncular Birce Akalay ve Mert Fırat'ı bir araya getirerek, ne zaman yayınlanacağı merak ediliyordu.

Bir Derdim Var dizisinin yayın tarihi belli oldu
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 04-11-2023 10:04

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan "Bir Derdim Var" dizisi merakla bekleniyor. Bu gençlik dizisi, güncel sorunları izleyiciye yansıtacak. Birce Akalay dizide psikiyatrist Nilüfer'i, Mert Fırat ise savcı Ömer karakterini canlandıracak. Dizi için beklenen yayın tarihi de açıklandı; "Bir Derdim Var" 9 Kasım Perşembe günü seyirciyle buluşacak.

Dizinin yönetmen koltuğunda Burak Müjdeci bulunurken, oyuncu kadrosunda Engin Hepileri, Neslihan Arslan, Başak Gümülcinelioğlu, Erdem Şenocak, İdil Sivritepe, Sami Aksu, Sennur Nogaylar ve Muhammet Uzuner gibi deneyimli isimler yer alıyor. Ayrıca genç yetenekler Eylül Ersöz, Ata Artman, Ava Yaman, Esila Umut, Ataberk Mutlu, Ezgi Gör ve Efe Poylu da dizinin önemli oyuncuları arasında yer alıyor.

 

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