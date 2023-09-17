"Bir Derdim Var" dizisinin kadrosuna yeni oyuncu

Başarılı yönetmen Burak Müjdeci tarafından yönetilecek olan dizi, İtalyan kökenli "On The Brink" projesinden ilham alınarak yazıldı. Dün gerçekleşen okuma provasının ardından dizi çekimlerinin ay sonunda başlaması planlanıyor. Merakla beklenen dizinin ana kadrosunda Birce Akalay (Nilüfer), Mert Fırat (Ömer), Engin Hepileri (Savaş), Başak Gümülcinelioğlu (Sibel), Ata Artman (Kuzey), ve Ataberk Mutlu (Arif) gibi deneyimli oyuncular yer alıyor.

Ayrıca, güçlü oyunculuğuyla tanınan Neslihan Arslan da diziye katılarak "Damla" karakterini canlandıracak. Dizi, genç neslin sorunlarını ve çözüm yollarını seyirciye sunacak, her hafta farklı bir vakayı ele alacak ve Kasım ayının ikinci haftasında Kanal D'de izleyiciyle buluşmayı hedefliyor.