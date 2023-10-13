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Bir Derdim Var dizisinin afişi yayınlandı

Kanal D’nin, AyNA Yapım imzalı çok yakında yayına girecek yeni dizisi ‘Bir Derdim Var’ın afişi yayınlandı. Başrollerinde Birce Akalay ve Mert Fırat’ın yer aldığı, tanıtımıyla dikkat çeken dizi ergenlik dönemindeki gençlerin ve ailelerinin sorunlarını gündeme taşıyacak.

Bir Derdim Var dizisinin afişi yayınlandı
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 13-10-2023 15:45

Başrollerinde Birce Akalay ve Mert Fırat’ı buluşturan, İtalyan yapımı ‘Oltre La Soglia’ (On The Brink) uyarlaması olan dizide ikiliyle Engin Hepileri, Neslihan Arslan, Başak Gümülcinelioğlu, Erdem Şenocak, İdil Sivritepe, Sami Aksu, Sennur Nogaylar ve Muhammet Uzuner yer alırken onlara başarılı genç oyuncular Eylül Ersöz, Ata Artman, Ava Yaman, Esila Umut, Ataberk Mutlu, Ezgi Gör ve Efe Poylu eşlik ediyor.

Her karakterin izleyiciyi farklı bir yerden yakalayacağı dizi ergenlikteki gençlerin hassas dünyasını mercek altına alacak. Dizide gençlerin yaralarını sarmaya çalışan Doktor Nilüfer’e hayat verecek Birce Akalay ile Savcı Ömer olarak karşımıza çıkacak Mert Fırat’ın karakterlerinin çatışması şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan tanıtımıyla merak uyandıran dizinin müziklerini Aytekin Ataş yaparken Mor ve Ötesi’de ilk defa bir projenin müzik süpervizörlüğünü üstleniyor. Uyarlama tasarımında Duygu Ertekin’in imzasının bulunduğu Bir Derdim Var’ın yönetmenliğini ise Burak Müjdeci üstleniyor. Senaryosunun Yekta Torun’a ait olduğu dizinin senaryo ekibinde ayrıca Deniz Gürlek yer alıyor.

 

‘Bir Derdim Var’ çok yakında Kanal D’de başlıyor!

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