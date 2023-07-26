Bir ‘çilek’ transfer de  Nur Demirag’dan 



Kuzey Kafkasya kökenli yurttaşların kurduğu Süper Amatör Lig ekibi Nart Spor’un yönetim kuruluna seçilen Nur Demirag, “Kulübümüzü başarıya taşımak için elimizden gelen her şeyi yapacağız” diyerek kolları sıvadı ve ilk ciddi transferini gerçekleştirdi. Demirag, Taçspor’un başarılı orta saha oyuncusu Emre Dalgalıdere ile el sıkıştı.

TÖRENLE DUYURDU

Emre Dalgalıdere Nart Spor’a transfer olduğu, önceki gün gerçekleştirilen törenle duyuruldu. Başarılı sporcuyla birlikte objektiflerin karşısına geçen Nur Demirag, “29 yaşındaki oyuncumuz geçen yıl oynadığı takımda şampiyonluk yaşamış ve başarılı bir sezon geçirmişti. Bundan böyle Nart Spor formasını terletecek. Takımımıza katıldığı için çok heyecanlıyız, birlikte önemli başarılara imza atacağız” dedi.