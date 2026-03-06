"Bir Baba Hamlet" Ekibi Kabusu Geride Bıraktı: İlker Ayrık ve Şevket Çoruh Türkiye'de!

Orta Doğu’da tırmanan gerilim nedeniyle Dubai’de mahsur kalan ünlü oyuncular İlker Ayrık, Şevket Çoruh ve ailelerinden müjdeli haber geldi. Bölgeye isabet eden füzeler ve kapatılan hava sahası nedeniyle mahsur kalan ekip, oldukça zorlu ve uzun bir yolculuğun ardından sağ salim İstanbul’a ulaştı.

18 Saatlik "Umman" Aktarmalı Dönüş

Uçuşların iptal edilmesiyle Dubai'de kalan ekip, doğrudan uçuşların kapalı olması nedeniyle alternatif bir rota izlemek zorunda kaldı. İlker Ayrık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada dönüş yolculuğunun detaylarını paylaştı:

Rota: Dubai ➔ Umman (Maskat) ➔ Türkiye

Süre: Tam 18 saat süren aktarmalı yolculuk.

Varış Zamanı: Sabah saat 09.00 itibarıyla yurda giriş yapıldı.

"Ne Çok Sevenimiz Varmış"

Ailesi ve 'Bir Baba Hamlet' tiyatro ekibiyle birlikte evine dönen Ayrık, yaşadıkları korku dolu anların ardından kendilerine destek olan herkese teşekkür etti:

"Ailem, tüm tiyatro ekibimiz, hepimiz çok iyiyiz. Arayan, soran, merak eden herkese çok teşekkürler. Ne çok sevenimiz, eşimiz, dostumuz varmış. Sağ olun, var olun."

İptal Olan Oyunlar Yeniden Planlanacak

Ekibin Türkiye'ye dönmesiyle birlikte, mahsur kaldıkları süre boyunca ertelenen Çanakkale ve Balıkesir oyunları için yeni takvimlerin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor. Şevket Çoruh ve İlker Ayrık’ın sağlık durumlarının iyi olması, tiyatroseverleri derin bir nefes aldırdı.