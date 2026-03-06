"Bir Baba Hamlet" Ekibi Kabusu Geride Bıraktı: İlker Ayrık ve Şevket Çoruh Türkiye'de!

İlker Ayrık ve Şevket Çoruh Dubai'den döndü mü? Dubai'de füze saldırısı altında mahsur kalan ünlülerin 18 saatlik kaçış hikayesi ve İlker Ayrık'ın son dakika açıklaması haberimizde...

MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-03-2026 11:29

Orta Doğu’da tırmanan gerilim nedeniyle Dubai’de mahsur kalan ünlü oyuncular İlker Ayrık, Şevket Çoruh ve ailelerinden müjdeli haber geldi. Bölgeye isabet eden füzeler ve kapatılan hava sahası nedeniyle mahsur kalan ekip, oldukça zorlu ve uzun bir yolculuğun ardından sağ salim İstanbul’a ulaştı.

18 Saatlik "Umman" Aktarmalı Dönüş

Uçuşların iptal edilmesiyle Dubai'de kalan ekip, doğrudan uçuşların kapalı olması nedeniyle alternatif bir rota izlemek zorunda kaldı. İlker Ayrık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada dönüş yolculuğunun detaylarını paylaştı:

  • Rota: Dubai ➔ Umman (Maskat) ➔ Türkiye

  • Süre: Tam 18 saat süren aktarmalı yolculuk.

  • Varış Zamanı: Sabah saat 09.00 itibarıyla yurda giriş yapıldı.

"Ne Çok Sevenimiz Varmış"

Ailesi ve 'Bir Baba Hamlet' tiyatro ekibiyle birlikte evine dönen Ayrık, yaşadıkları korku dolu anların ardından kendilerine destek olan herkese teşekkür etti:

"Ailem, tüm tiyatro ekibimiz, hepimiz çok iyiyiz. Arayan, soran, merak eden herkese çok teşekkürler. Ne çok sevenimiz, eşimiz, dostumuz varmış. Sağ olun, var olun."

İptal Olan Oyunlar Yeniden Planlanacak

Ekibin Türkiye'ye dönmesiyle birlikte, mahsur kaldıkları süre boyunca ertelenen Çanakkale ve Balıkesir oyunları için yeni takvimlerin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor. Şevket Çoruh ve İlker Ayrık’ın sağlık durumlarının iyi olması, tiyatroseverleri derin bir nefes aldırdı.

Benzer Haberler
Neslihan Atagül’den Oğlu Aziz’e İlk Yaş Kutlaması: Neslihan Atagül’den Oğlu Aziz’e İlk Yaş Kutlaması: "Seni Hep Güldüreceğim!"
Pop Savaşları! Burcu Güneş ve İrem Derici'nin Demet Akalın Kavgası: Pop Savaşları! Burcu Güneş ve İrem Derici'nin Demet Akalın Kavgası: "Dallamaya Bak, Hırsından Kabız Olursun!"
Semicenk’ten Korkutan Haber: Evinde Baygınlık Geçiren Şarkıcının Başına 7 Dikiş Atıldı! Semicenk’ten Korkutan Haber: Evinde Baygınlık Geçiren Şarkıcının Başına 7 Dikiş Atıldı!
Devrim Özkan Son Noktayı Koydu! Shane Larkin Aşkı Gerçek mi? Devrim Özkan Son Noktayı Koydu! Shane Larkin Aşkı Gerçek mi?
Ahlaksız Teklife Kahkahalı Cevap: Özge Özpirinçci Gelen O Mesajı İlk Kez Açıkladı! Ahlaksız Teklife Kahkahalı Cevap: Özge Özpirinçci Gelen O Mesajı İlk Kez Açıkladı!
Merve Dizdar’dan Kariyer İtirafı: Merve Dizdar’dan Kariyer İtirafı: "İnsanın Zaaflarını Merak Ettiğim İçin Oyuncuyum"
ÇOK OKUNANLAR
Merve Dizdar’dan Kariyer İtirafı:
  • 05-03-2026 18:12

Merve Dizdar’dan Kariyer İtirafı: "İnsanın Zaaflarını Merak Ettiğim İçin Oyuncuyum"

Ebru Şahin’den Boy Farkı Eleştirilerine Kapak Gibi Yanıt:
  • 02-03-2026 10:11

Ebru Şahin’den Boy Farkı Eleştirilerine Kapak Gibi Yanıt: "Bizim İçin Sorun Değil!"

Hazar Ergüçlü’den Ezber Bozan İtiraf:
  • 03-03-2026 10:02

Hazar Ergüçlü’den Ezber Bozan İtiraf: "Entelektüel Yarışından Yoruldum, Yeter!"

Kızılcık Şerbeti İzleyicisine Müjde! 5. Sezon Onayı Geliyor mu?
  • 04-03-2026 14:02

Kızılcık Şerbeti İzleyicisine Müjde! 5. Sezon Onayı Geliyor mu?

Burçin Terzioğlu’ndan Dünya Rekoru Tadında İtiraf:
  • 02-03-2026 10:47

Burçin Terzioğlu’ndan Dünya Rekoru Tadında İtiraf: "Türkiye’de Başka Örneğim Yok!"