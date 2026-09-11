Binnur Kaya’nın Acı Günü! 18 Yıllık Dostuna Veda Etti

Binnur Kaya hayatının tam 18 yılını paylaştığı köpeği Güzel’i kaybetmenin acısını yaşıyor. Yıllardır birlikte olduğu can dostunun vefatını sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla duyurdu. Kaya’nın sözleri Güzel’le arasındaki bağın ne kadar özel olduğunu bir kez daha gösterdi.

18 Yıllık Can Yoldaşına Veda Etti

Binnur Kaya Güzel’le tam 18 yıl boyunca aynı hayatı paylaştı. Onu sadece bir evcil hayvan olarak değil hayatının en önemli parçalarından biri olarak gördü. Güzel’in ardından yazdığı mesajda da bu bağı çok güzel anlattı.

Güzel’in geçmişte barınakta çok ağır şartlar yaşadığını ve türlü eziyetlere maruz kaldığını anlattı. Ona göre tüm bu kötü günlerin ardından hayatına giren ve ömrünü güzelleştiren çok kıymetli bir dosttu.

“İnsan Olmanın En Güzel Halini Öğretti”

Binnur Kaya’nın paylaşımındaki en dikkat çeken noktalardan biri de Güzel’in ona kattıklarını anlatması oldu. Hayvan kelimesinin bile bazen kötü anlamda kullanıldığı bir dünyada Güzel’in kendisine insan olmanın en güzel hallerini öğrettiğini söyledi.

Oyuncu birlikte geçirdikleri anların her birinin kendisi için çok değerli olduğunu da dile getirdi. Güzel’le göz göze geldikleri kalplerinin adeta birlikte attığı anları unutmayacağını belirten Kaya ona hayatını güzelleştirdiği için teşekkür etti.

“Bu Dünyadan Bir Güzel Geçti”

Veda mesajının sonunda ise duygularını daha da yoğunlaştırdı. “Bu dünyadan bir Güzel geçti” diyen oyuncu can dostuna son kez seslenerek “Hoşça kal canımın parçası” ifadelerini kullandı.

Binnur Kaya’nın bu vedası hayvanlarla kurulan bağın ne kadar güçlü ve özel olabileceğini bir kez daha hatırlattı. 18 yıl boyunca hayatının bir parçası olan Güzel geride Kaya için unutulmayacak anılar bıraktı.