BİM’de dev tuvalet kağıdı indirimi! 31 Ekim’de raflara geliyor

31 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu ile Dev tuvalet kağıdı indirimi geliyor. Evinde tuvalet kağıdı bitenler bu Kampanyayı kaçırmasın. BİM market diğer marketlerin yarı fiyatına tuvalet kağıdı satacak. Salı gününden itibaren başlayacak olan indirim kampanyasında 40'lı tuvalet kağıdı ve 16'lı kağıt havlu çok ekonomik fiyatlara geliyor. Peki BİM'de bu hafta başka neler var? BİM Aktüel 31 Ekim 2023 salı kataloğu ile gelen indirimli ürün listesi haberimizde…

BİM market her hafta olduğu gibi bu Salı da yeni indirimli ürünler listesini yayınladı. Yeni BİM aktüel kataloğu ile Özellikle tuvalet kağıdı ve kağıt havlu fiyatlarında dev indirim var. 40’lı tuvalet kağıdı fiyatı en dibe çekilirken 16'lı kağıt havlu fiyatı da çok ekonomik. 31 Ekim Bim kataloğu ile gelecek indirimli ürünler ve tuvalet kağıdı fiyatları haberimizde…

BİM’DE TUVALET KAĞIDI VE KAĞIT HAVLU İNDİRİMİ

BİM market ekim ayını yine indirim kampanyası ile bitiriyor. Çok hesaplı fiyatları ile dikkatleri üzerine toplayan ünlü marketler zincirinde bu salı ekonomik fiyatlı ürünler raflara dizilecek. Yeni BİM aktüel ürünler kampanyasında en dikkat çeken ürünler ise tuvalet kağıdı ve kağıt havlu oldu. Her daim raflarında uygun fiyatlı ürünlere yer veren ünlü marketler zincirinde bu Salı gelecek olan indirimli ürünler şöyle:

Solo Bambu katkılı 40'lı tuvalet kağıdı 159 TL

Solo Bambu katkılı 16'lı kağıt havlu 105 TL

Solo 200 adet peçete 32,50 TL

BU SALI BİM'DEKİ ÜRÜNLER KAÇMAZ

31 Ekim Bim kataloğu ile bu sene çok sayıda üründe indirim var. Özellikle temel Gıda ürünleri ve Temelli hijyen ürünleri temalı bir katalog hazırlayan ünlü marketler zincirinde ürünler stoklarla sınırlı olarak raflara gelecek. BİM aktüel kataloğu ile gelecek indirimli ürünleri kaçırmak istemiyorsanız 31 Ekim Salı günü erken saatlerde BİM Markete uğramayı ihmal etmeyin.