BİM’DE dev indirim poşetleri dolduracak! Ayçiçek yağı, peynir, toz şeker, yumurta hepsi en dip fiyatta

Büyük indirim BİM marketlerinden geldi! Vatandaş bugün doya doya mutfağını, banyosunu dizecek! BİM marketlerinden mutfak ürünlerine büyük indirim kampanyası duyuruldu. İndirim 3 gün sürecek! Sebze meyve gibi manav ürünlerinden süt, peynir gibi kahvaltılıklara, çikolata bisküvi gibi atıştırmalıklara kadar BİM’de çeşit çeşit ürünler indirimli fiyata raflarda bugün etiketlendi.

BİM marketler zinciri vatandaşın cebini koruyarak alışveriş yapması için bugün de büyük dev kampanyalarından birini müjdeledi. Pazar kampanyası BİM’de mutfak alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar için görülmemiş bir fırsat sunuyor.

Vatandaşın indirimleri ile yüzlerini güldüren ceplerini koruyan BİM marketler zincirinde büyük indirim mevcut! BİM’de bugün ve önümüzdeki 3 gün boyunca mutfak ürünlerinde yüzde 45’ten yüzde 50’ye kadar indirimler mevcut!

BİM AKTÜEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ

Binvezir kaşar peyniri 1000 gr 169 TL

Aknaz tam yağlı dilimli tost peyniri 159 TL

Dost 5 kg yarım yağlı yoğurt 109 TL

Aknaz az yağlı beyaz peynir 79,50 TL

Dost çikolatalı pastörize süt 1 litre 29,50 TL

Dost Plus 1 litre multivitamin süt 24,50 TL

Dost laktozsuz yoğurt 23,50 TL

Marmarabirlik siyah zeytin 115 TL

10 kg Efsane un 115 TL

Kozan kooperatif süzme çiçek balı 460 gr 69,50 TL

Tariş pekmez çeşitleri 47,50 TL

Margarin paket 4lü 46,50 TL

Öncüller kuşburnu marmelatı 45 TL

Biryağ 1 litre ayçiçek yağı 39,75 TL

Kerem ballı kaymak 200 gr 39,50 TL

Marmarabirlik kokteyl yeşil zeytin 37,50 TL

Nescafe karışım üçü bir arada 20’li kavanoz set 79,50 TL

Kocatepe salep 37,50 TL