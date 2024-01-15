Bim Aktüel Ürünler 19 Ocak Güncellendi! Yeni Ürünler Eklendi, Bu İndirim Bir Daha Olmaz

Teknolojinin hız kesmeden ilerlediği günümüzde, 19 Ocak'ta BİM aktüel raflarında yerini alacak ürünlerle birlikte yeni bir döneme adım atıyoruz. Honor'un kalitesi ve HP'nin gücü, bu hafta boyunca sizleri bekliyor. Kablosuz özgürlüğün tadını çıkaracak, kaliteli sesin ve güçlü performansın keyfini süreceksiniz.

Honor Choice X5 Pro: Müziğin Yeni Adı

Honor'un tam kablosuz kulaklık ailesinin yıldızı olan Choice X5 Pro, teknolojiye yeni bir soluk getiriyor. 12mm kompozit diyafram, uzamsal ses, 46 desibele kadar gürültü engelleme ve Hi-Res sertifikasıyla müzik deneyiminizi zirveye taşıyor. Bluetooth 5.3 ile sağlanan üstün bağlantı özellikleriyle, kablolarla aranıza mesafe koyun. 9 saate kadar pil ömrü ve toplamda 40 saatlik kullanım süresiyle, gün boyu kesintisiz bir deneyim yaşayın. Tüm bu özelliklerle donatılmış olan Choice X5 Pro, sadece 999TL.

Honor Choice X5 Lite: Akıllı Çağrı Deneyimi

Alternatif olarak sunulan Choice X5 Lite modeli, 10mm sürücüsü ve çağrılarda gürültü azaltma özelliği ile dikkat çekiyor. Bluetooth 5.3 bağlantısı ve 30 saatlik toplam pil ömrü ile özgürlüğün tadını çıkarın. 699TL fiyat etiketiyle, yüksek performanslı bir kulaklık deneyimine ekonomik bir geçiş yapın.

Honor Choice Akıllı Bileklik: Sağlığınızı Takip Edin

Teknolojinin sağlıkla buluştuğu bir diğer harika ürün ise Honor Choice akıllı bileklik. 1.64 inçlik AMOLED ekranı ve 12 güne kadar kullanım süresiyle dikkat çeken bu bileklik, sağlık değerlerinizi anlık olarak takip ediyor. Estetik tasarımı ve 999TL fiyatıyla hem şık hem de işlevsel bir akıllı bileklik arayanları bekliyor.

HP Dizüstü Bilgisayar: Performansın Zirvesi

HP'nin 15.6 inçlik Full HD ekran, Ryzen 5500U işlemci, 8GB DDR4 RAM ve 256GB SSD özelliklerine sahip dizüstü bilgisayarı, teknolojinin gücünü taşıyor. İş ve eğlence dünyanızı bir araya getiren bu bilgisayar, 10999TL fiyatıyla teknoloji tutkunlarına hitap ediyor.

HP 560 Kablosuz Çok Fonksiyonlu Yazıcı: Ofisinizdeki Güç Müttefiki

Uzun kullanım ömrü ve çeşitli fonksiyonlarıyla ön plana çıkan HP 560 kablosuz çok fonksiyonlu yazıcı, 4799TL fiyatıyla sizleri bekliyor. Ofisinizdeki baskı ihtiyaçlarınızı karşılamak için ideal olan bu yazıcı, hem pratik hem de dayanıklı bir çözüm sunuyor.