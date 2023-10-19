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BİM Aktüel 20 Ekim 2023 Kataloğu Açıklandı! İşte Fırsat Ürünleri

BİM'de 20 Ekim 2023'te Neler Var? Yeni Haftanın Fırsat Ürünleri Belli Oldu! BİM, 20 Ekim 2023 tarihli aktüel ürünler kataloğunu yayımladı! Teknolojik ürünlerden bebek ürünlerine kadar geniş yelpazede indirimli ürünleriyle dikkat çekiyor.

BİM Aktüel 20 Ekim 2023 Kataloğu Açıklandı! İşte Fırsat Ürünleri
YAŞAM
Yayın Tarihi : 19-10-2023 19:07

BİM'de 20 Ekim 2023'te Neler Var? Yeni Haftanın Fırsat Ürünleri Belli Oldu! BİM, 20 Ekim 2023 tarihli aktüel ürünler kataloğunu yayımladı! Teknolojik ürünlerden bebek ürünlerine kadar geniş yelpazede indirimli ürünleriyle dikkat çekiyor.

Alışveriş tutkunlarının her hafta merakla beklediği BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Özellikle teknolojik ürünler, kişisel bakım ürünleri ve bebek ürünleriyle bu hafta oldukça zengin bir içeriğe sahip.

BİM Aktüel Ürünlerle Alışverişçilere Büyük Fırsatlar Sunuyor

20 Ekim 2023'te BİM mağazalarında hangi ürünler indirimli? Alışveriş tutkunları bu sorunun yanıtını araştırıyor. BİM, teknolojik aletlerden kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir yelpazede indirimli ürünler sunuyor. Ayrıca, bim.com.tr üzerinden de bu ürünleri satın alabilirsiniz. İşte BİM'in 20 Ekim'de sunacağı cazip fiyatlarla dikkat çeken ürünlerin listesi...

BİM'in 20 Ekim Aktüel Ürünler Kataloğu

BİM, 20 Ekim'de birçok ürünü uygun fiyatlarla müşterilerinin beğenisine sunacak. Hem teknolojik aletlerde hem de günlük ihtiyaç ürünlerinde cazip fiyatlarla alışveriş yapma fırsatı yakalayacaksınız. BİM'de bu hafta bebek ürünlerinden market malzemelerine kadar pek çok ürün raflarda yerini alacak.

BİM'de Bu Hafta Öne Çıkan Ürünler:

  • Piccolo Mondi oyuncak kurmalı yengeç: 179,00 TL
  • Kurmalı banyo oyuncakları: 59,00 TL
  • 2'li böcek arabalar: 29,50 TL
  • Piccolo Mondi Müzikli ışıklı saksafon: 169,00 TL
  • İlk 100 sözcük çeşitleri: 69,00 TL
  • Poppity araçlar: 149,00 TL
  • Oyuncak süpürge: 279,00 TL
  • Sweet Baby batik: 65,00 TL
  • Yumak çeşitleri: 55,00 TL
  • Banyo/ Mama oturağı: 169,00 TL
  • Katlanabilir çocuk küveti: 289,00 TL
  • Su kovası: 99,00 TL
  • Çamaşır selesi: 159,00 TL
  • Slikon mama kaşığı: 22,00 TL
  • Süt/mama saklama kabı: 22,50 TL
  • Bebek nevresim seti: 169,00 TL
  • Bebek yastık kılıfı: 32,50 TL
  • Biberon kurutucu: 29,50 TL
  • Mama sandalyesi: 349,00 TL
  • Bebek kanguru: 299,00 TL
  • NordMende 43 inç FHD Android Tv: 2.099,00 TL
  • TV arkası led aydınlatma: 129,00 TL
  • Braun blender seti: 799,00 TL
  • Kumtel Sürgülü Aspiratör: 799,00 TL
  • Arnica elektrikli süpürge: 2.699,00 TL
  • 8 bölmeli çok amaçlı dolap: 1.499,00 TL

Bu hafta BİM'de yer alacak ürünler ve fiyatları böyle. Fırsat ürünlerini kaçırmamak için erken saatlerde mağazalarda olmanızı öneririz!

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