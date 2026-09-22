Bilge Şen Sahneye Çıktı Maaşını Açıkladı: “46 Yılın Karşılığı Bu mu?”

Türk tiyatro ve sinemasının usta isimlerinden Bilge Şen 27. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri töreninde yaptığı konuşmayla dikkat çekti. 82 yaşındaki sanatçı yıllardır verdiği emeğe rağmen aldığı emekli maaşının kendisini zor durumda bıraktığını anlattı.

Ödülünü almak için sahneye çıkan Şen çalışma hayatından söz ederken emekli maaşını da açıkladı. 46 yıl boyunca devlete hizmet ettiğini belirten usta oyuncu aylık 44 bin TL emekli maaşı aldığını söyledi.

“46 Yıl Hizmet Ettim”

Şen’in sahnedeki sözleri oldukça dikkat çekiciydi. Usta oyuncu “46 yıl devlete hizmet ettim, 44 bin TL maaş alıyorum. Halen çalışmaya devam ediyorum” diyerek yaşadığı durumu açıkça dile getirdi.

Salondaki izleyiciler de Şen’in bu sözlerine karşılık verdi. Özellikle uzun yıllar Devlet Tiyatroları’nda görev yapan bir sanatçının emeklilik gelirini bu şekilde gündeme getirmesi gecenin konuşulan anlarından biri oldu.

Geçen Yıl da Gündeme Gelmişti

Bilge Şen, emekli maaşıyla ilgili sıkıntısını aslında daha önce de dile getirmişti. Geçen yıl Antalya Altın Portakal Film Festivali’ne katılan sanatçı aldığı emekli maaşının yoksulluk sınırının altında kaldığını söylemişti.

Şen’in sanat hayatında ise tam 60 yıl geride kaldı. Tiyatro ve sinemada uzun yıllar emek veren usta oyuncu yaşına rağmen çalışmayı sürdürüyor.

Son açıklamasıyla birlikte Bilge Şen yalnızca kendi yaşadığı ekonomik sıkıntıyı değil, emekli sanatçıların karşılaştığı sorunları da yeniden gündeme taşımış oldu. Sahnede yaptığı kısa ama çarpıcı konuşma “Onca yılın karşılığı gerçekten bu mu?” sorusunu bir kez daha akıllara getirdi.