Bilge Öztürk ve 22 yaş küçük sevgilisi Daren Gerede aşka geldi!

Eskiden Megastar Tarkan ile bir ilişki yaşayan avukat Bilge Öztürk, mutluluğu iki yıl önce fotoğrafçı Bennu Gerede'nin oğlu Daren Gerede Erkaya'da buldu.

Bilge Öztürk, kendisinden 22 yaş genç olan sevgilisi Daren Gerede Erkaya ile uzun bir süredir mutlu bir ilişki yaşıyor ve bu ilişkilerini sık sık fotoğraflarla paylaşıyor. Öztürk, son olarak sevgilisiyle romantik bir pozlarını paylaştı.





Geçen yıl, görüntülendiklerinde Öztürk'e "Düğün hazırlığı içinde misiniz?" diye sormuşlardı ve şu cevabı almışlardı:

"Düğün hazırlığı gibi bir şeyimiz yok. Öyle bir niyetimiz de yok. Bir ara giydiğimiz kıyafetler nedeniyle nişan haberleri çıkmıştı. Genel olarak evlenme konusunda bir telaşım hiç olmadı. Mutlu olduğum sürece evlenme zorunluluğunu hissetmiyorum. Bu mesele kalpte bitiyor. Şu an çok mutluyum. İleride evleniriz veya evlenmeyebiliriz, ama ilişkimizin uzun süre devam etmesini istiyorum."