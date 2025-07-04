Bilge Öztürk, Cennet Koyu’nda Balıklama Şovuyla Göz Kamaştırdı

Avukat kimliğinin yanı sıra sosyal hayatıyla da adından söz ettiren Bilge Öztürk, yaz tatilini geçirmek üzere Bodrum’a gitti. Tatil için Cennet Koyu’nu tercih eden Öztürk, hem enerjik halleriyle hem de denize atlayışıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Renkli bikinisiyle görüntülenen Öztürk, sergilediği balıklama atlayışla adeta şov yaptı.

Cennet Koyu’nda Güneş ve Deniz Keyfi

Bodrum’un gözde noktalarından Cennet Koyu’nda görüntülenen Bilge Öztürk, yazın keyfini doyasıya çıkardı. Gün boyu bir plajda dinlenen Öztürk, iskeleye çıkarak güneşlendi. Şık ve enerjik duruşuyla beğeni toplayan ünlü isim, neşeli halleriyle objektiflere yansıdı.

Renkli Bikinisi ve Enerjik Tavırları Dikkat Çekti

Tatil kombininde tercih ettiği renkli bikini ile plaj modasına ayak uyduran Bilge Öztürk, sıcak havadan bunaldığında kendini serin sulara bırakmaktan geri durmadı. Denize balıklama atlayarak serinleyen Öztürk, bu hareketiyle hem çevredekilerden alkış aldı hem de adeta küçük bir gösteri sundu.