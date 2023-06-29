Bikiniyle bahçe sulayan Burcu Özberk: "Tatiller hep güzeldir"

Ünlü oyuncu Burcu Özberk (33), Instagram hesabından yayınladığı yeni tatil fotoğraflarıyla dikkatleri üzerine çekti. Özberk'in leopar desenli bikini üstü ve mini şortuyla bahçe sularken çekilen eğlenceli kareleri, takipçilerinden büyük ilgi gördü.

Oyuncu, fotoğraflarını paylaşırken "Tatiller hep güzeldir" notunu düştü. Yayınladığı gönderi kısa sürede 309 bin beğeni alırken, hayranları da 3 bine yakın yorum yazarak güzel oyuncuya olan sevgi ve beğenilerini dile getirdi. Takipçileri, Burcu Özberk'in doğal ve enerjik tavırlarını övgüyle karşıladı ve ona çeşitli güzel ifadelerle hitap etti.

Burcu Özberk, genç yaşına rağmen dikkat çeken oyunculuk performansıyla ve güzelliğiyle adından sıkça söz ettiriyor. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Özberk, takipçileriyle paylaştığı içeriklerle onlarla bağlantı kurmayı ve günlük yaşamından anıları paylaşmayı tercih ediyor.