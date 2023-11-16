Bihter’de rol alan Hande Ataizi ile Farah Zeynep Abdullah arasında ateşkes imzalandı

Prime Video'da izleyiciyle buluşan "Bihter" filmi, Sait Halim Paşa Yalısı'nda gerçekleşen bir gala ile tanıtıldı. Film, Caner Alper ve Mehmet Binay tarafından yönetilirken, senaryosunu Merve Göntem yazdı. Halit Ziya Uşaklıgil'in "Aşk-ı Memnu" eserinden uyarlanan film, çekimleri sırasında başrol oyuncuları Farah Zeynep Abdullah ve Hande Ataizi arasında yaşanan gerginlikle gündeme gelmişti. Ancak galada ikili, kameralar önünde bir araya gelerek poz verdi.

Filmin başrol oyuncularından Farah Zeynep Abdullah, annesine karşı evliliğine karar veren güçlü ve hırslı bir kadını canlandırdığını belirtti. Hande Ataizi ise sette yaşanan gerginlikle ilgili sorulara cevap verirken, "Biz küsmedik ki! Galada göreceksiniz zaten dedim…Bu film bana ilk geldiğinde Farah en sevdiğim oyuncu olduğu için mutlu oldum. Biz filmde iyi bir ikili olduk. Çok güzel bir şey yaptık. Bu Bihter’in gözünden anlatılan Aşk-ı Memnu hikayesi… Bihter’in statükoya karşı günümüzün güçlü kadını temsilen bir çaba içinde olması ve tekrar tekrar izlenmesinin nedeni güncelliğini koruması…Biz yaratım aşamasında hepimiz gerçekten tartışarak rollerimizi çıkardık. Bu bir kavga değil…" şeklinde konuştu.

Farah Zeynep Abdullah ise sette aralarında yaşanan soğuk savaşa ilişkin, "Ne diyeyim? Ne demem gerekiyor. Hayır, ben anlayamıyorum zaten… Bir şey olmuş da onu anlatmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı. Ardından sözü Hande Ataizi devralarak, "Bizim aramızda böyle bir şey olmadı, o sancı içinde güzel bir şey ortaya çıkarırken herkes çok hassas davranıyor. Yani bunu söylemesem buna şunu mu eklesem diye bizim versiyon versiyonu çektiğimiz çok sahneler oldu ve gerçekten çok da bunun faydası oldu bizim için…" şeklinde konuştu.